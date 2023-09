Coez Frah Quintale perché un album insieme: il motivo 

Coez e Frah Quintale hanno realizzato un album insieme: i dettagli del progetto e i motivi che legano i due artisti

Una delle principali notizie degli ultimi giorni per ciò che riguarda il mondo della musica è sicuramente l’uscita di un joint album firmato da Coez e Frah Quintale, due dei più amati e seguiti esponenti della scena musicale del momento, da anni ormai sulla cresta dell’onda e ora pronti a questa nuova avventura insieme. Il legame tra i due artisti è profondo e affonda le radici nel passato: tra i due c’è sempre stata una grande stima artistica, testimoniata a più riprese sia dalle parole dei diretti interessati che dalle collaborazioni che ci sono state negli anni, e anche un profondo legame personale, come possiamo vedere dai vari commenti che si scambiano sui social. Nel 2013, ad esempio, i due hanno collaborato nel brano di Ceri dal titolo Cuore di ghiaccio, quando, quando Frah era faceva ancora parte dei Fratelli Quintale e il cantante de La musica non c’è aveva appena firmato il suo secondo album, Non erano fiori. Entrambi gli artisti erano agli albori delle loro carriere e da quel 2013 sono passati dieci anni e in mezzo ci sono stati tantissimi progetti, ma la stima è rimasta invariata ed è testimoniata dalla presenza nell’album From the Rooftop volume 2 dello scorso anno di Nei treni la notte, canzone di Frah Quintale che Coez ha riproposto in chiave unplugged, con la presenza in featuring proprio dell’artista bresciano. Da queste collaborazioni capiamo benissimo, dunque, come il legame tra i due cantanti sia profondo e da qui, dunque, la decisione di realizzare un progetto insieme, che possa costituire la summa di questa stima artistica e personale che c’è sempre stata.

Coez Frah Quintale joint album

Uscito a settembre, il joint album di Coez e Frah Quintale si chiama Lovebars. I due artisti hanno lanciato la bomba con un post su Instagram qualche mese fa non rivelando però né il titolo dell’album, né la tracklist e né la presenza di eventuali ospiti. Coez e Frah Quintale hanno rilasciato immediatamente il primo singolo del loro album, Alta Marea, un brano che ha subito ottenuto un grande successo tra i fan successivamente all’uscita dell’album è stato rilasciato il secondo singolo Che colpa ne ho. Ovviamente per la gioia di tutti i fan insieme all’album è stato annunciato un tour nei palasport con i due artisti che porteranno live il loro album oltre ai loro più grandi successi. Il Lovebars tour 2024 inizia a Bologna il 13 gennaio all’Unipol Arena, successivamente si sposterà a Napoli il 18 gennaio e Catania il 20 gennaio. Dopo una settimana, il 27 gennaio, arrivo a Roma al Palazzo dello Sport e poi due giorni dopo al Mediolanum Forum di Milano. L’ultima data del Lovebars tour 2024 con Coez e Frah Quintale dovrebbe essere l’1 febbraio a Firenze al Mandela Forum. Il grande successo dell’album però potrebbe spingere i due artisti ad aumentare le date del tour con una possibile appendice primaverile-estiva nella versione outdoor. Nessuna ufficialità ma i fan sperano.