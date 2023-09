Terra Amara Yilmaz muore: la clamorosa voce “perché non è come sembra”

I fan non si rassegnano alla morte di Yilmaz in Terra Amara: le speranze degli spettatori e gli spoiler che circolano in rete

Le anticipazioni di questa settimana di Terra Amara sono state particolarmente spiacevoli per i fan nella soap opera turca, perché hanno consegnato la notizia della morte di uno dei personaggi più amati della serie. Nella puntata andata in onda lunedì 18 settembre, il protagonista ha avuto un bruttissimo incidente stradale, a seguito del quale è stato soccorso da Demir e da Zuleyha e portato in ospedale. Qui, Yilmaz si è trovato in bilico tra la vita e la morte, riuscendo a svegliarsi, ma le condizioni del personaggio sono destinate a peggiorare. Quella di sabato 23 settembre, infatti, sarà la puntata della morte di Yilmaz, le cui condizioni in ospedale peggioreranno e, dopo aver confessato il proprio amore a Zuleyha, il protagonista di Terra Amara muore. Questo sviluppo è stato annunciato e discusso in lungo e largo, tanto che Ugur Gunes, attore che veste i panni di Yilmaz, ne ha anche parlato a Verissimo, raccontando quanto ha amato quel personaggio che rimarrà per sempre centrale nella sua carriera. Eppurr ci sono dubbi che Yilmaz muore davvero, ma i fan di Terra Amara, comunque, non si rassegnano e continuano a sperare, in nome di una singolare teoria. Sui social, chiaramente, si sta parlando moltissimo di questi ultimi sviluppi nella soap e moltissimi utenti hanno cominciato a sostenere una teoria, che però non trova riscontri, secondo cui Yilmaz e Demir in realtà sarebbero fratelli e questa morte sarebbe uno stratagemma per fingere la dipartita del primo e liberarlo da Mujgan. Si tratterebbe di un colpo di scena assurdo ma, nonostante i tanti fan che stanno cominciando a crederci, anche abbastanza improbabile.

Terra Amara Yilmaz e Demir fratelli

Sembra molto poco verosimile che per fingere una morte si ricorra a un incidente che può avere gravissime ripercussioni e a un tempo così lungo in ospedale, dove servirebbe la complicità di praticamente tutto lo staff medico per portare a compimento il piano. Se avesse voluto inscenare la propria morte, Yilmaz sarebbe semplicemente sparito, di sicuro non avrebbe avuto un incidente mortale. Tutti gli indizi, dunque, fanno che pensare che la morte di Yilmaz in Terra Amara sia vera e che le speranze dei fan siano, appunto, destinate a rimanere semplici speranze. Le soap opera ci hanno abituato ai più assurdi e inattesi colpi di scena, ma in questo caso la fantasia sembra che stia prendendo il sopravvento, anche perché in realtà in Turchia gli episodi sono già stati trasmessi e non risulta alcun ritorno in scena di Yilmaz. Ugur Gunes, dunque, si accinge a dire addio, nuovamente, al suo personaggio dopo 79 episodi. Quella nei panni del protagonista di Terra Amara è stata un’esperienza molto importante per l’attore, che ha anche ricevuto diversi premi e ha visto far fare alla sua carriera un deciso passo in avanti, motivo per quale si è detto estremamente riconoscente verso un personaggio che gli ha davvero dato tantissimo e che, come testimoniano le speranze e le teorie dei fan, ha fatto breccia presso il grande pubblico.