Michael Gambon causa morte attore Albus Silente di Harry Potter

La causa morte di Michael Gambon, attore celebre per aver interpretato Albus Silente nella saga di Harry Potter

Il mondo del cinema piange la morte di Michael Gambon, attore la cui fama è irrimediabilmente legata al personaggio di Albus Silente nei film di Harry Potter, ma la cui carriera è stata in generale di altissimo livello, con tantissimi ruoli di prestigio. La causa morte di Michael Gambon è una polmonite, per cui l’attore era ricoverato in ospedale. Il protagonista dei film tratti dai libri di J.K. Rowling è venuto a mancare all’età di 82 anni, ad annunciare la sua scomparsa sono stati sua moglie e suo figlio Fergus, che al Guardian hanno affidato la notizia della morte dell’attore, chiedendo che sia rispettata la loro privacy in questo momento di grande dolore e ringraziando i fan per tutti i messaggi ricevuti. Non sono affatto pochi, d’altronde, gli affezionati a Michael Gambon, che dando il volto a Silente ha conquistato un’intera generazione di spettatori, ma già prima vantava una grande fama. Nato a Dublino il 19 ottobre del 1940, l’attore si è guadagnato il proprio prestigio soprattutto grazie a due importanti sceneggiati televisivi come The Singing Detective, per cui ricevette anche un Birtish Academy Television Award, e Maigret, serie in cui Gambon interpretava il celebre ispettore nato dalla penna di George Simenon. All’attivo, Michael conta un grandissimo numero di film, tantissima esperienza sia in televisione che a teatro e anche molta attività come doppiatore: un lunghissimo percorso nel mondo dello spettacolo, che è valso a Gambon molti riconoscimenti e il titolo di cavaliere dell’impero britannico.

Michael Gambon in Harry Potter

Come anticipato, la fama di Michael Gambon è largamente legata alla saga di Harry Potter, dove l’attore si è trovato a interpretare uno dei personaggi centrali del racconto, ovvero il preside di Hogwarts Albus Silente. L’attore irlandese è subentrato nel ruolo del mago al collega Richard Harris, che ha interpretato il capo della scuola frequentata da Harry Potter nei primi due capitoli della saga: La pietra filosofale e La camera dei segreti. La morte di Richard Harris sopraggiunta nel 2002 ha costretto la produzione a un recasting e a questo punto è subentrato Michael Gambon, che è stato Silente nei successivi film di Harry Potter, mantenendo chiaramente sempre un ruolo centrale in ogni film: Il prigioniero di Azkaban, Il calice di fuoco, L’ordine della fenice e Il principe mezzosangue, dove il personaggio va incontro alla sua scioccante morte nel finale del film, uno dei punti più intensi dell’intera saga. Nonostante ciò, Michael Gambon è tornato a interpretare Silente anche negli ultimi due capitoli della serie di film, I doni della morte parte 1 e 2, dove il personaggio, pure se deceduto, rimane centrale nella trama e torna a più riprese, rimanendo un protagonista indiscusso. I tantissimi fan di una delle saghe più amate della storia del cinema piangono, dunque, la scomparsa di uno degli attori più rappresentativi di Harry Potter, un volto caro a tantissimi spettatori, che purtroppo si è spento provocando un grandissimo lutto in tutto il mondo del cinema.