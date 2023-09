Ilaria Mongioví com era da Antonella Clerici a Ti lascio una canzone FOTO

Ricordate Ilaria Mongiovì a Ti lascio una canzone? Com’era la cantante quando ha preso parte allo show di Antonella Clerici

Tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show troviamo Ilaria Mongiovì, attrice e cantante la cui carriera nel mondo della televisione italiana è iniziata quando era appena una bambina. La protagonista del musical Notre Dame de Paris, infatti, è stata protagonista di Ti lascio una canzone, programma andato in onda dal 2008 al 2015 su Rai 1, condotto da Antonella Clerici e concepito come un talent show per le voci giovanissimi, coi protagonisti selezionati che avevano un’età compresa tra i 10 e i 16 anni. Ilaria Mongiovì ha preso parte alla primissima edizione del programma, nel 2008. Allora la cantante aveva 15 anni e non è riuscita ad accedere alla finale, ma quell’esperienza è stata comunque importante, perché le ha aperto le porte dello spettacolo e Ilaria ha saputo varcarle, mettendo su di lì a qualche anno la sua carriera. Sono passati parecchi anni, ormai, da quella prima apparizione televisiva della cantante: oggi Ilaria ha 30 anni, il doppio dell’età che aveva quando ha partecipato a Ti lascio una canzone, per cui è cambiata moltissimo, come si evince anche dalla foto a fine articolo che la immortala al tempo della sua partecipazione al programma di Rai 1. Non è cambiata affatto, però, la splendida voce della siciliana, una delle principali protagoniste di questa edizione di Tale e Quale Show 2023. Proprio a margine della sua partecipazione al programma di Carlo Conti, Ilaria Mongiovì, in un’intervista a Super Guida Tv, è tornata sulla sua esperienza in Ti lascio una canzone, raccondando come per lei, che al tempo era appena un’adolescente, quell’avventura fosse quasi un gioco, una novità tutta da vivere, senza la pressione che invece si prova andando avanti con l’età. Proprio per questa ragione il volto di Notre Dame de Paris ricorda con molto piacere la sua esperienza a Ti lascio una canzone.

Ilaria Mongioví carriera

Nata nel 1993 a Casteltermini, un paesino in provincia di Agrigento, Ilaria Mongiovì si è appassionata sin da piccola alla musica e in generale al mondo dello spettacolo, studiando anche danza e recitazione. Come anticipato, ad appena 15 anni la concorrente di Tale e Quale Show 2023 ha partecipato a Ti lascio una canzone e, con l’arrivo della maggiore età, ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, cantando e recitando, e ottenendo una certa notorietà nell’ambiente teatrale che poi ha portato a significativi miglioramenti per la sua traiettoria artistica. La svolta per la carriera di Ilaria Mongiovì arriva nel 2022, quando la siciliana entra a far parte del cast dello spettacolo Notre Dame de Paris, dove sostituisce Lola Ponce nei panni di Esmeralda, l’iconica protagonista dell’opera scritta originariamente dal romanziere francese Victor Hugo. Quest’esperienza è chiaramente il cosiddetto trampolino di lancio per Ilaria Mongiovì, che ottiene un grandissimo successo e quest’anno è tornata protagonista in televisione, prendendo parte, come anticipato, alla nuova edizione di Tale e Quale Show, dove l’agrigentina ha esordito alla grande, conquistando nella prima serata il terzo posto con la sua interpretazione di Giorgia.