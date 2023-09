Lorenzo Licitra fidanzato: c’entra Gabriel Garko

Chi è Gabriele Rossi fidanzato di Lorenzo Licitra: attore protagonista di tanti fiction, insieme a Licitra grazie a X Factor

Sono passati quasi due anni da quando Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra hanno annunciato la loro storia d’amore e da quel momento sono felicemente fidanzati. Nato ad Alatri, provincia di Frosinone, il 13 marzo del 1988, Gabriele Rossi è cresciuto in prossimità di Roma, a Frascati, laureandosi a Tor Vergata in Storia Scienze e Tecniche dello Spettacolo. Il primo grande amore del fidanzato di Lorenzo Licitra è però la danza, esercitata sin dalla tenera età da Gabriele. Il curriculum del ballerino è di altissimo livello, tra borse di studio, corsi all’estero e riconoscimenti all’attivo, il ragazzo è diventato un punto di riferimento nel ballo, con una grande esperienza sulle spalle. Gli studi universitari lo indirizzano però verso il cinema e Gabriele Rossi, all’età di circa 20 anni, affianca alla carriera da ballerino anche quella di attore, iniziando ad apparire con una certa frequenza sia in televisione che al cinema. Il volto del fidanzato di Lorenzo Licitra è apparso in moltissime fiction: da Amiche Mie a Don Matteo e Non uccidere, fino a Tutti pazzi per amore e Un passo dal cielo, dove Gabriele ha avuto ruoli molto più consistenti, interpretando nella prima Raoul Sacchetti e nella seconda Giorgio Gualtieri. Tra le esperienze del ballerino troviamo anche quella al Grande Fratello Vip nel 2015, con un percorso che lo ha portato a classificarsi al secondo posto. Oggi, come possiamo vedere sul suo profilo Instagram, Gabriele Rossi è molto attivo, porta avanti diversi progetti e rimane protagonista sia sul piccolo che sul grande schermo.

Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi storia d’amore

Come detto, Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi sono usciti allo scoperto nel dicembre 2021, con l’attore che, durante una sua intervista al programma Rai Oggi è un altro giorno, ha raccontato della storia col vincitore di X Factor. L’inizio della relazione è ancora più antecedente, però, perché quando l’attore di Un passo dal cielo ne ha parlato, lui e il cantante stavano insieme da quasi due anni, per cui la storia d’amore tra Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi risale al 2019 e ora stanno insieme da quattro anni e vivono insieme. Il ballerino ha raccontato di aver contattato quello che è oggi il suo fidanzato al tempo del suo trionfo a X Factor, avvenuto nel 2017, non per provarci, ma solo per complimentarsi dalla vittoria. Da quel momento, però, i due hanno cominciato a chiacchierare, poi sono usciti per un caffè e piano piano ha costruito la propria storia d’amore, che oggi resiste forte e rigogliosa. Non sono grandi amanti dei riflettori i due, che si sono tenuti a lungo lontani dal gossip e pure dopo essere usciti allo scoperto preferiscono vivere il loro amore in intimità, senza mostrarsi sui social, ma concedendosi alcune uscite pubbliche. Molti fan hanno sottolineato come questa scelta sia in controtendenza rispetto alla precedente storia d’amore che Gabriele Rossi ha avuto, quella con Gabriel Garko, che invece era costantemente sotto i riflettori e riempiva le pagine del gossip. Un’esperienza, evidentemente, che non ha giovato all’attore, che invece con Licitra ha scelto una via più cauta e per il momento la scelta sta pagando.