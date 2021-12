Gabriele Rossi fidanzato? Non solo Garko, gli ex sono tutti VIP

Gabriele Rossi, chi è il fidanzato del noto attore? Non solo Gabriel Garko, tutti gli amori Vip dell’attore

Sono tanti i Vip che hanno conquistato il cuore di Gabriele Rossi. Tra questi c’è ovviamente Gabriel Garko, uno dei suoi amori più celebri, ma la storia è ormai terminata e nel cuore dell’attore c’è una nuova persona. Scopriamo chi è.

LEGGI ANCHE: Mariastella Gelmini chi è il marito ex ministro, figlio, patrimonio della politica

Gabriele Rossi, chi è il fidanzato

È Lorenzo Licitra il fidanzato di Gabriele Rossi. I due stanno insieme ormai da più di un anno, l’attore ha raccontato a Barbara D’Urso dell’esistenza del suo nuovo amore, che risponde al nome del cantante che, nel 2017, ha vinto X-Factor.

I due sono usciti allo scoperto dopo alcune indiscrezioni e diverse foto che li hanno catturati insieme. Il cantante nel 2017 ha battuto nella finale di X-Factor proprio i Maneskin, anche se le carriere della band romana e del cantante hanno preso delle strade diametralmente opposte.

LEGGI ANCHE: Chi è la fidanzata di Biagio D’Anelli concorrente GF VIP

Gabriele Rossi: i suoi ex

Sono tanti gli amori della vita di Gabriele Rossi, che ha fatto ufficialmente coming out a novembre 2020, quando ha confermato la sua storia con Gabriel Garko e ha parlato del suo nuovo fidanzato, Lorenzo Licitra. Rossi e Garko si sono conosciuti nel 2008 durante L’onore e il rispetto 2 e divennero amanti, all’epoca erano entrambi fidanzati. I due poi si sono ritrovati dieci anni dopo e hanno deciso di riprendere quel rapporto, stavolta però in maniera più libera.

I due poi, com’è noto, si sono lasciati, ma sono rimasti in buoni rapporti. Si è parlato anche di un possibile flirt tra Gabriele Rossi e Rocco Casalino, ex partecipante al Grande Fratello, ma i due hanno smentito la relazione. Prima del coming out, molte indiscrezioni parlavano di una relazione tra Gabriele Rossi e Nicole Murgia, un amore mai confermato né smentito dai diretti interessati.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI