Patty Pravo è rifatta? La verità in un video

Patty Pravo oggi 75 anni di età ha dichiarato a Belve di non essersi rifatta. Anni fa Striscia la Notizia ipotizzó ritocchini e chirurgia estetica

Nella puntata del 3 ottobre di Belve, programma in prima serata su Rai 2, Patty Pravo ha dichiarato a Francesca Fagnani di non essersi mai rifatta, nel dettaglio di non aver mai ricorso alla chirurgia estetica. All’incalzare della conduttrice sul suo prima e dopo Nicoletta Strambelli ha poi aggiunto di aver fatto qualche punturina, filler per intenderci, e non il lifting che desidererebbe perché non ha tempo per sottoporsi ad una operazione complessa, seppur di bellezza. Sui social le dichiarazioni della cantante di E dimmi che non vuoi morire sono diventate virali con i fan che hanno difeso la loro diva del Piper dalle accuse di chi l’ha definita bugiarda portando come esempio un vecchio servizio mandato in onda nel 2016 di Striscia la Notizia. All’interno della storica rubrica Fatti e Rifatti, dove ironicamente i conduttori di turno, all’epoca Ficarra e Picone, descrivono il prima e dopo dei vip che più hanno modificato il loro aspetto nel corso del tempo, è comparsa anche la voce della bionda artista diventata famosa con La Bambola. Secondo il Tg Satirico di Canale 5, in oltre trent’anni, il fisico di Nicoletta Strambelli si è trasformato non solo per il passare degli anni ma anche per il ricorso al ritocchino sul viso. Così Patty Pravo si sarebbe rifatta gli occhi, una blefaroplastica per rialzare le palpebre e allungare gli occhi, gli zigomi, con una punturina di filler per renderli più sporgenti e definiti e le labbra, una punturina per renderle più carnose. In realtà la verità su se la cantante di ragazza triste si sia rifatta o meno potrebbe stare nel mezzo.

Patty Pravo prima e dopo

Se si ascolta con attenzione le dichiarazioni rilasciate dall’artista durante la trasmissione Belve, nella puntata del 3 ottobre condotta da Francesca Fagnani, parla di chirurgia estetica perché la domanda della giornalista è appunto riguardo questo ramo della medicina. A questo Patty Pravo risponde di non aver mai fatto ricorso al ritocchino, nel senso di un’operazione, ma poco dopo afferma di aver fatto qualche punturina, quindi si può dedurre che abbia nel corso degli anni sottoposto il suo viso ha qualche iniezione di filler, visto che non è andata oltre nello specificare il tipo di trattamento è in quale parte lo ha fatto punto in questo caso, il cambiamento del volto, il prima e dopo di Patty Pravo è giustificato, anche semplicemente con il filler e senza lifting si possono infatti raggiungere i risultati di una pelle così giovane e liscia, perfetta come quella dell’artista. Inoltre, bisogna tener conto dei tiranti, del trucco televisivo e della genetica. La 75enne è una delle cantanti italiane più famose all’estero che ha inciso in numerose lingue straniere, come il cinese, l’inglese e lo spagnolo. Molto moderna per la sua epoca, ha fatto parlare di sé non solo per il suo straordinario talento, riempendo le pagine del gossip con la sua vita privata: ha avuto quattro mariti, nessun figlio e non ha mai ascosto di aver fatto uso di stupefacenti.