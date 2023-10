Anticipazioni Maria Corleone ultima puntata: una strage

Le anticipazioni dell’ultima puntata di stasera 4 ottobre di Maria Corleone: ipotesi suicidio e una strage che trae spunto dalla realtà

Il gran finale di Maria Corleone è adrenalinico e ricco di colpi di scena che lasceranno i telespettatori a bocca aperta. Le anticipazioni sull’ultima puntata in onda stasera 4 ottobre a partire dalle 21.20 della fiction con protagonista Rosa Diletta Rossi sono inequivocabili. Potrà gioire solo poco Maria dopo la sua rivendicazione nei confronti del clan dei calabresi quando ha scoperto che sono loro ad aver organizzato l’agguato che ha visto morire suo fratello gemello e il fare esplodere in lei la voglia di far sparire quegli aguzzini per sempre dalla faccia della terra. L’astuzia e l’esperienza dei suoi rivali hanno fatto si che il padre di Lady Corleone interpretato da Pietro Savastano di Gomorra ovvero l’attore Fortunato Cerlino fosse costretto a scappare via per non farsi trovare dalla polizia. Maria Corleone è così sola contro tutti e abbandonata ai suoi nemici che hanno di nuovo il coltello dalla parte del manico. L’unica strada da percorrere per salvare la sua vita è quella di consegnarsi nelle mani della giustizia e gli spoiler sul personaggio interpretato da Rosa Diletta Rossi vedono la protagonista non andare con i suoi piedi in commissariato ma da donna di mafia aspettare che siano le forze dell’ordine ad andare da lei. Attenzione però che la scena più importante di stasera 4 ottobre della fiction di Canale 5 ispirata a Il Padrino è il momento dell’arresto. Stando alle anticipazioni dell’ultima puntata di Maria Corleone, il figlio della boss e di Luca è vivo. La notizia arriva spiazzando entrambi con una telefonata che rivela non solo che il figlio che credevano morto invece non lo è ma che è nelle mani del clan dei calabresi.

Anticipazioni Maria Corleone ultima puntata: suicidio

I ruoli cadono e da poliziotto e mafiosa diventano genitori e fanno un patto per salvare la loro creatura. Una vera e propria corsa contro il tempo, questo accordo prevede che dopo che Luca abbia tradito la divisa non arrestando Maria, la Corleone si consegna alla giustizia pentendosi e dicendo addio alla sua vita da criminale. Tre sono le soluzioni: mantenere il patto, il suicidio o come citazione della fiction Rosy Abate una volta salvato il proprio figlio sparare Luca e ammazzarlo. Rumors di corridoio non ufficiali spoilerano il suicidio di Maria come gran finale della fortunata fiction del mercoledì sera di Canale 5. Il finale si chiuderebbe con la mafiosa che si toglie la vita il che lascerebbe pensare ad un’ultima puntata chiusa e che mette una pietra sopra ad una possibile seconda stagione. Un po’ strano visto che gli ascolti sono andati benissimo rispetto alle aspettative, sfiorando i tre milioni. Un altro spoiler non verificabile su come finisce Maria Corleone vede come scena conclusiva una sparatoria tra la polizia, la protagonista e il clan dei calabresi, una strage ispirata al massacro di Atlantic City. Anche in questo caso sembra una teoria remota e di difficile attuazione, non resta che aspettare la messa in onda dell’episodio.