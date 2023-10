Keith Jefferson chi era attore morto: causa morte legame con Jamie Foxx

L’attore che è morto oggi è Keith Jefferson a causa di una malattia. Grande amico del collega Jamie Foxx, ha recitato in Django Unchained. Dove aveva il tumore

Una notizia agghiacciante ha sconvolto il mondo del cinema due punti è morto l’attore Keith Jefferson a soli 53 anni a causa di un tumore. In molti lo confondono con Jamie Foxx, anche lui volto dello stesso film e che lo scorso luglio è scampato ad una terribile malattia, un ictus che ha definito come un passaggio nell’oltretomba prima di ritornare alla vita terrena. Ha interpretato Pudgy Ralph in Django Unchained ma l’attore Keith Jefferson è noto per i film che ha fatto Quentin Tarantino come Once Upon a Time… in Hollywood” e “The Hateful Eight.

Oltre a fare l’attore il compianto artista ha vestito in carriera anche i panni del regista, originario di Houston, Texas, è nato il 7 aprile del ’70 sotto il segno dell’ Ariete. Nella vita privata di Keith Jefferson grande importanza hanno avuto i suoi genitori, mamma Lovie, casalinga, e il defunto pastore Edward, che gli hanno inculcato i valori della famiglia e del senso del dovere . Dopo gli studi scolastici, l’attore morto oggi ha conseguito un diploma in teatro musicale presso la US International University/Performing Arts e un una Laurea in recitazione presso l’Università dell’Arizona. Il background del volto di Django Unchained è principalmente teatrale, con ruoli di rilievo come Jim in “Big River”, il protagonista in “Otello” e l’agente James Bailey in “Superior Donuts”. Nel 2015, l’amico di Jamie Foxx è diventato anche docente insegnando recitazione presso la prestigiosa Ah Haa School for the Arts di Telluride, in Colorado. Il suo cavallo di battaglia era quello di spiegare ai suoi allievi l’importanza di avere un’ottima immagine come artisti senza legare il successo per forza a ruoli da protagonista e limitare la propria carriera solo al cinema.

Keith Jefferson l’amicizia con Jamie Foxx

L’ultimo film di Jefferson sarebbe stato nel prossimo film di Foxx, “The Burial”, accanto a Tommy Lee Jones, Jurnee Smollett e Alan Ruck. Keith Jefferson è morto a causa di un tumore al fegato che ha sviluppato metastasi. Va sottolineato che la fonte relativa a dove aveva il tumore e che malattia aveva l’attore non è ufficiale, visto che lo stesso lo scorso agosto su Instagram aveva parlato generalmente di cancro senza entrare nei dettagli. La notizia della sua morte è stata annunciata dal suo amico di lunga data e co-protagonista Jamie Foxx sui social, che ha espresso il suo dolore e ha descritto Jefferson come un’anima straordinaria con un cuore puro. In pochi sanno che Foxx e Jefferson non sono semplicemente colleghi di set che condividono le stesse passioni. Si sono conosciuti al college a San Diego, hanno iniziato a lavorare insieme negli anni ’90, quando il compianto artista ha fatto un’apparizione in due episodi del Jamie Foxx Show. Recentemente hanno lavorato al film drammatico di Prime Video The Burial.