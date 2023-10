Grande Fratello Giuseppe Garibaldi chi è età lavoro: smascherato

Giuseppe Garibaldi è un concorrente del Grande Fratello 2023 discendente dell’omonimo eroe dei due mondi: età, lavoro

Nella Casa del Grande Fratello 2023 Giuseppe Garibaldi è entrato a sorpresa, si trovava nel pubblico gli ha varcato la porta rossa quasi per gioco. In poco tempo il parente dell’omonimo capitano è diventato protagonista del reality, prima corteggiando la professoressa dell’eredità Samira lui, poi flirtando con l’attrice Beatrice Luzzi, 52 anni, con cui a ben 22 anni di differenza. Insomma, dopo il programma condotto da Alfonso Signorini la sua biografia da Nip ormai è da Vip. Giuseppe Garibaldi, 30 anni di età, è un concorrente del Gf 2023 entrato nel corso della prima puntata. Nato il 23 gennaio 1993 sotto il segno dell’Acquario, Peppe come lo chiamano gli amici, è di origini calabresi: il paese da dove viene si chiama Santa Cristina d’Aspromonte. Molto simpatico ed estroverso, Garibaldi del Gf sin da bambino sogna di lavorare in Tv. Si diploma all’Istituto Alberghiero e fa qualche lavoretto per mantenersi, come il barman. Spinto da sua mamma, alla ricerca del posto fisso, Giuseppe del Grande Fratello fa il concorso per personale ATA , lo vince, e nonostante non sia la professione dei suoi sogni decide di non perdere questa remunerativa occasione economica. Il discendente di Garibaldi si trasferisce così in Veneto.

Grande Fratello Giuseppe Garibaldi discendente

Prima di diventare un concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini, viveva a Piacenza dove fa il bidello in una scuola che per privacy si preferisce non citare quale sia. Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello ha già fatto qualcosa in TV prima di entrare nella Casa: ha partecipato alla sitcom sponsorizzata Tipi da Crociera, trasmessa su Italia 1, con Nicolas Vaporidis. D’estate, nel tempo libero, a Crema sì diletta a fare il barista, essendo un grande esperto di cocktail. Per quanto riguarda la vita privata del gieffino, è molto legato ai suoi genitori e ai suoi tre fratelli. Giuseppe è entrato single nel reality show e ha parlato della sua storica ex fidanzata: l’unica storia seria che ha avuto nella sua vita, finita da poco. Una relazione durata ben 8 anni che è finita per la distanza, perché lui da Santa Cristina d’Aspromonte, dove è originario, si è trasferito per lavoro a Piacenza. Il suo profilo Instagram è @giuseppegaribaldi1993 dove i follower stanno crescendo a vista d’occhio, aprendo la strada ad una carriera da influencer. Per quanto riguarda il legame di parentela tra Giuseppe Garibaldi del GF e l’omonimo eroe dei due mondi c’è un vero e proprio caso. Il gieffino si definisce discendente del personaggio storico che ha fatto l’Italia, non ci sono però prove al riguardo (non ha nascosto che potrebbe essere un errore fatto all’anagrafe). Il fattaccio sarebbe successo quando una sua discendente paterna incontrò il condottiero quando era in esilio. Tra i momenti più esilaranti del percorso del concorrente di origini calabresi all’interno della casa del Grande Fratello 2023 è sicuramente quello in cui ha ballato una tarantella, un video è diventato virale e meme storico di questa edizione del reality punto tra le sorprese ricevute la più emozionante è stata quella della sua famiglia e dei suoi amici direttamente dall’Aspromonte per dargli conforto. Giuseppe aveva infatti raccontato della malattia di sua madre, un aneurisma, diagnosticato poco prima del suo ingresso dalla porta rossa.