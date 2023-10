Imma Tataranni Nonna Filomena chi è: dove l’hai già vista 

Dora Romano, 68 anni, è nel cast di Imma Tataranni nel ruolo di Nonna Filomena, suocera di Vanessa Scalera. Che fiction ha fatto oltre l’amica geniale

Nonna Filomena, alias la suocera di Imma Tataranni da tre stagioni nell’omonima fiction, è un personaggio del cast fisso interpretato da un’attrice di consumata esperienza. Si tratta di Dora Romano, 68 anni, che hai sicuramente già visto in serie popolari e soprattutto sul grande schermo. Nella fiction dedicata alla sostituta procuratrice materana è la mamma di Pietro e la nonna di Valentina. Una suocera sui generis: più che mettere la bocca su tutto, essere invadente e dimenticare l’educazione (come il tipico cliché della madre del proprio marito) quello di Dora Romano, in particolare nella terza stagione, è un personaggio chiave per lo sviluppo della sinossi. Nonna Filomena aiuterà, anche se involontariamente, Vanessa Scalera a scoprire ciò che nasconde sua figlia Valentina, in crisi per le difficoltà nel suo percorso di studi all’Orientale di Napoli. La ragazza si è iscritta ad un app per trovare il fidanzato online, mostrando una profonda sofferenza in campo amoroso. Dora Romano rappresenta anche quella linea comica che contraddistingue i gialli della serie girata a Matera, divertendo il pubblico senza eccessi, donando quella leggerezza che meglio si sposa con un prodotto in onda in televisione.

L’ attrice che fa Nonna Filomena in Imma Tataranni si chiama Dora Romano, nata a Castellammare, in provincia di Napoli, il 15 ottobre del 1955, ha sempre avuto la recitazione nel suo DNA fin da bambina. Non abbandona gli studi classici, laureandosi in Sociologia, ma la sua vera occasione è quando studia recitazione all’Accademia Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman, in seguito si perfeziona in America. Esordisce a teatro con commedie eduardiane, si consolida professionalmente in musical di taglio hollywoodiano come Mary Poppins.

Al cinema ha un curriculum con film di spessore, Dora Romano è diretta da registi di calibro internazionale come Ozpetek, Taviani e Paolo Sorrentino in È stata la mano di Dio. In Perfume è protagonista il ruolo della moglie di Dustin Hoffman. Oltre a fare nonna Filomena in Imma Tataranni, l’attrice è nel cast di molte fiction di successo, sicuramente l’hai vista nei panni della Maestra Oliviero ne l’Amica Geniale, l’insegnante delle elementari di Lila e Lenu. È stata in Lolita Lobosco, l’ultima puntata, Don Matteo 12 e Un posto al Sole per quanto riguarda la Rai. Per Mediaset ha fatto, tra gli altri lavori, Il Bello delle Donne. Dopo anni di carriera è arrivato per l’attrice di Imma Tataranni anche il David di Donatello come non protagonista per un ruolo in Big Bang Baby, serie per adolescenti prodotta da Amazon Prime. Tra i vari registi con cui ha recitato, la maestra Olivieri de l’Amica Geniale ha un ottimo ricordo di Scaccia, un luminare da cui ha rubato senso del dovere e l’importanza di provare emozioni, sentimenti e sensazioni in scena da trasmettere al pubblico. Per quanto riguarda la vita privata, non sappiamo se Dora Romano ha marito e figli, sembrerebbe comunque che nella sua esistenza ci sia un uomo al suo fianco con cui è stata fotografata a diversi eventi.