Gialappa show chi imita Filippo Bisciglia

È tornata in tv la Gialappa’s Band con la nuova edizione di Gialappa Show, il nuovo format del duo (nel frattempo Carlo Taranto, come sappiamo, ha lasciato il gruppo) comico che ha fatto la storia della televisione italiana. L’appuntamento è la prima serata del lunedì su Tv8 e Sky Uno, con le nuove puntate del programma comico più atteso del momento in Italia. C’è ovviamente un cast di comici rinnovato e con tante sorprese, e sono già disponibili alcune anticipazioni a riguardo. Ad esempio, vedremo in scena anche Filippo Bisciglia, il popolare conduttore di Temptation Island. O meglio: non proprio lui, ma una sua imitazione.

A portare nello show della Gialappa’s Band il noto conduttore televisivo romano sarà l’attore comico Ubaldo Pantani, uno dei collaboratori storici dle du comico lombardo. Ubaldo Pantano ha infatti lavorato già nel 2004 a Mai dire… su Italia 1, ed è noto per imitazioni di personaggi del calibro di Carlo Ancelotti, Roberto D’Agostino, Manuel Agnelli, Massimiliano Allegri, Gigi Buffon, Federico Buffa e Lapo Elkann. Nato a Cecina, vicino Livorno, ha oggi 52 anni ed è laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Pisa, anche se presto ha selto la via della televisione, ottenendo un grande successo. Ubaldo Pantani ha debuttato in tv nel programma Macao di Gianni Boncompagni nel 1997, diventando però celebre negli anni Duemila proprio grazie alle sue imitazioni a Mai dire… e poi a Quelli che il calcio. Ha poi lavorato ad altri importanti show e trasmissioni della tv italiana, non solo in ambito comico: nel 2013, per esempio, ha condotto gli MTV Awards insieme a Virginia Raffaele, nel 2015 ha lavorato allo speciale per il Giorno della Memoria Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz, e successivamente è stato un ospite fisso de I migliori anni e de Il grande match, in entrambi i casi nel 2016. Fa parte del cast di comici di Gialappa Show da maggio 2023, cioè dalla prima edizione del programma, e nel frattempo il 15 ottobre 2023 ha debuttato anche come uno degli ospiti ricorrenti della nuova edizione di Che Tempo Che Fa su Nove.

Gialappa Show cast comici

La nuova edizione di Gialappa Show su Tv8 e Sky Uno si preannuncia già molto interessante, con il ritorno alla conduzione della mitica Ellen Hidding, volto storico del programmi della Gialappa’s Band, che affiancherà il Mago Forest. Tra le primedonne delle varie puntate avremmo invece Paola Di Benedetto, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi, Federica Nargi, Valentina Lodovini, Laura Barth e Carolina Crescentini. Il cast di comici della prima edizione di Gialappa Show è stato completamente riconfermato, per cui ritroveremo ancora, oltre a Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Stefano Rapone, Antonio Ornano, Valentina Barbieri, Alessandro Betti, Toni Bonji, i Ragazzi Cin Cin, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. I nuovi comici del programma saranno invece Edoardo Ferrario, Gigi & Ross, Fabrizio Casalino e Alessandro “Lesc” Bianchi.