Mirko e Greta Temptation Island si sono lasciati? C’entra Perla

Mirko e Greta Temptation Island si sono lasciati? Scopriamo cosa è successo e soprattutto il ruolo di Perla nella crisi della coppia dello show di Canale 5.

New entry nel Grande Fratello di Alfonso Signorini: tra i concorrenti del reality show più famoso d’Italia è arrivato infatti Mirko Brunetti, che il pubblico di Canale 5 conosce bene per la sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island. Il ragazzo 26enne ha conquistato il pubblico del reality Mediaset la scorsa estate, dopo aver lasciato la sua fidanzata Perla Vatiero, con cui stava assieme da 5 anni, per mettersi con una delle tentatrici del programma, Greta Rossetti. La relazione tra i due aveva fatto molto discutere, ed era stata molto chiacchierata sui siti di gossip anche dopo la fine del programma, ma i due adesso non stanno già più insieme. E proprio Perla ha avuto un ruolo imprevedibile nella fine della loro relazione.

Il 24 settembre, Mirko ha partecipato a un evento della Milano Fashion Week, durante il quale ha incontrato proprio la sua ex Perla. Le immagini dei due assieme sono circolate rapidamente sui social, causando la pronta reazione di Greta, che ha spiegato di non saperne nulla e che quel giorno si trovava allo stadio con sua nonna. L’ex tentatrice, comunque, aveva detto su Instagram che per lei non c’era alcun problema se due ex si trovano nello stesso posto. Tuttavia, la relazione tra i due è poi finita pochi giorni dopo, come ha rivelato l’esperto di gossip Amedeo Venza: secondo lui, durante la loro relazione Mirko non aveva mai smesso di sentire Perla, e quando Greta lo ha scoperto ha deciso di rompere. A riprova di questo, la ragazza lo avrebbe bloccato su tutti i social. La relazione tra Mirko e Greta è dunque sicuramente finita, e Perla ha avuto un ruolo in questa situazione, assieme ovviamente al buon Mirko. Non è noto però se il nuovo concorrente del Grande Fratello sia tornato assieme alla sua ex o sia al momento ancora single.

Mirko Temptation Island chi è

Il vero nome di Mirko, l’ex concorrente della scorsa edizione di Temptation Island, è Mirko Brunetti, è un ragazzo di 26 anni originario di Rieti che fa l’imprenditore. Ha studiato infatti Economia e Management, e attualmente lavora nell’azienda di famiglia, che possiede una catena di pizzerie al taglio nota come Eurofocaccia o Pizzerie Brunetti. Oltre al lavoro da imprenditore, Mirko è anche un appasionato di calcio, sport che ha anche praticato a livello semi-professionistico, giocando da portiere nelle serie minori italiane in squadre come Francavilla, Recanatese, Angolana e Bf Sport. Deve la sua fama appunto all’ultima edizione di Temptation Island, che lo ha visto debuttare in tv la scorsa estate assieme alla fidanzata storica (all’epoca) Perla Vatiero, lasciata nel corso del programma per mettersi assieme a Greta Rossetti. Sembra dunque che il giovane rietino voglia mettere per il momento da parte la sua carriera da imprenditore per farsi strada nel mondo della televisione e dello show business italiani. Nel frattempo, il suo profilo Instagram resta però provato: se volete provare a seguirlo, potete farlo qui.