Fabrizio Corona quanto guadagna per un’intervista: le cifre ufficiali

Fabrizio Corona, 50 anni, è tornato ad essere una star della Tv: quanto prende a ospitata, lui stesso ha rivelato le cifre del compenso

Fabrizio Corona è tornato ad essere una star della televisione con le sue ospitate in programmi Mediaset e Rai come Domenica In, Belve e Avanti Popolo (trasmissione condotta da Nunzia di Girolamo su Rai 3). Sarebbe meglio precisare che l’ex Re dei Paparazzi non è mai scomparso dallo show biz anche durante gli anni di condanna trascorsi in carcere. Ha fondato l’agenzia Corona’s, collaborato vendendo informazioni a numerosi programmi televisivi, anche e soprattutto di cronaca più che di gossip, brandizzato la sua immagine sui social e sfornato scoop. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez non si è mai fermato e le sue parole nel corso della trasmissione radiofonica La Zanzara sono apparse più che mai è sensate. In sostanza chi vuole intervistare l’imprenditore, in particolare selenio che rilasci informazioni su di sé o su inchieste come quelle del calcioscommesse del 2023, deve pagare. C’è chi vede questa attività professionale come un lucrare indebitamente, basta vedere le dichiarazioni dell’attuale allenatore della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, e chi invece ritiene giusto che Fabrizio Corona riceveva un compenso per le sue ospitate televisive. Ancora una volta il Ceo di Corona’s non ha permesso che fossero solo gli altri a parlare, e sparlare, di quanto guadagna o del suo patrimonio ed è intervenuto in prima persona, scatenando, manco a dirlo, un acceso dibattito.

Fabrizio Corona compensi: quanto guadagna dalle interviste



In passato, il Re dei Paparazzi aveva dichiarato di aver ricevuto un lauto compenso per il suo intervento da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Si riferiva al 2020 quando è arrivato a fare quasi il 30%. Due anni prima, si vocifera che l’ex marito di Nina Moric abbia incassato €40.000 per lo storico siparietto, diventato virale (e lo è ancora oggi), con Ilary Blasi “lo show quando inizia e quando finisce lo decido io, chiudetemi l’audio”. C’è chi ricorda a memoria queste parole e chi mente. Nel corso del tempo quanto guadagna Fabrizio Corona è diventato in parte oscuro, tra le accuse di frode fiscale e il suo periodo in carcere, dove ha scontato oltre 10 anni, tornando a piede libero ufficialmente nel 2023, anche se da tempo era fuori di prigione e in comunità. L’imprenditore è tornato in auge, al grande pubblico televisivo, prima quando si è scoperto che le principali informazioni su Matteo Messina Denaro provenivano da lui e poi quando ha iniziato a girare il programma in programma per parlare di se stesso e del polverone mediatico sul calcio scommesse del 2023. A fare luce tra le ipotesi sulle cifre di del cachet del Re dei paparazzi è stato lui personalmente. Nel corso di un’intervista al programma radiofonico La Zanzara è emerso che Fabrizio Corona guadagna 12.000 euro a puntata. Questo è il compenso per la sua intervista a Belve e Domenica In, anche se si pensa che per quanto riguarda Avanti Popolo, condotto da Nunzia De Girolamo, la cifra sia maggiore. L’imprenditore ha anche rivelato che devolverà parte dei suoi ultimi guadagni grazie alle trasmissioni televisive ad un’associazione contro la ludopatia.