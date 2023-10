Anima Gemella Anticipazioni seconda puntata 18 ottobre: Nina sconvolta

Stasera 18 ottobre la seconda puntata di Anima Gemella con Daniele Liotti. Dalle anticipazioni prime rivelazioni sulla moglie

La passione tra Carlo e Nina pronta ad esplodere, i sospetti su Margherita e nuove rivelazioni sulla morte di Adele: questo è solo l’inizio delle anticipazioni sulla seconda puntata di Anima Gemella, in onda questa sera 18 ottobre su Canale 5 a partire dalle 21.20. Sono solo quattro le puntate della miniserie con Daniele Liotti e per questo la trama di stasera è particolarmente accelerata rispetto alle solite fiction per arrivare subito al fulcro della storia che ha conquistato nella prima puntata quasi 2500 mila spettatori. Nina è sconvolta da quanto accaduto nel tentativo di truffa nei confronti di Carlo, ha sempre finito di essere una medium e ora dopo aver messo realmente in contatto la defunta Adele con suo marito è letteralmente terrorizzata dai suoi eventuali, e reali, poteri. Decide così di sparire dalla circolazione per poter metabolizzare il suo essere una medium e ritornare a truffare con serenità i malcapitati che le capitavano a tiro. Nina decide così di mentire ad Annabella e stando agli spoiler sulla seconda puntata di Anima gemella di stasera 18 ottobre si lascia prendere dalla smania di ricominciare il suo particolare lavoro. Messasi a computer con la sua astuta e perfida complice individuano un evento in particolare dove poter scovare polli da spennare. Il personaggio di Chiara Maselli non ha più la serenità che aveva in precedenza e commette un clamoroso errore che le costerà caro. La finta, o a questo punto vera, medium si presenterà alla party senza aver prima controllato gli invitati e lì troverà Carlo, da cui stava scappando a gambe levate per paura che scoprisse la sua vera identità.

Anima Gemella anticipazioni seconda puntata Nina e Carlo

Tra la giovane a cui presta il volto Chiara Maselli e l’affascinante medico interpretato da Daniele Liotti è scattata la scintilla e non possono più nasconderlo a loro stessi. Secondo le anticipazioni della seconda puntata di Anima Gemella in onda questa sera la passione tra Carlo e Nina è pronta a scoppiare ma c’è un doppio ostacolo a mettersi le ruote della loro nascente storia, la sua donna nel passato è quella del futuro. L’immagine di Adele non fa che tormentare la medium che cerca in tutti i modi di dimenticare quanto accaduto, a tal punto che evita di rivedere il medico che le ha già rubato il cuore. Arriva per lei un’altra brutta botta, all’evento dedicato al cioccolato si rende conto che la figlia dell’organizzatore non è altro che Margherita e che proprio quella festa era stata fatta più che per sponsorizzare l’azienda, per annunciare il matrimonio imminente tra Carlo (che credeva single) e la sua fidanzata Margherita. Un’amara verità per Nina che deciderà di chiudere per sempre l’intricata conoscenza con il dottore a cui presta il volto Daniele Liotti. Non serve aspettare le anticipazioni della terza e penultima puntata di Anima gemella per comprendere che non riuscirà a mantenere la promessa fatta a se stessa.