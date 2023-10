Diario del giorno chi è la conduttrice al posto di Andrea Giambruno

Diario del Giorno: chi è la conduttrice che ha preso il posto di Andrea Giambruno, il giornalista assente a sorpresa dalla trasmissione del 19 ottobre?

Un’assenza a sorpresa, quella di giovedì 19 ottobre a Diario del Giorno, il programma d’informazione e attualità di Rete 4 condotto da Andrea Giambruno. Il giornalista, noto anche per essere il compagno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non era in studio a condurre la trasmissione nella giornata di oggi, senza che nessuno ne avesse in precedenza dato l’annuncio. Secondo le prime indiscrezioni, la sua rimozione dal programma sarebbe dovuta al video dei controversi fuorionda che lo coinvolgevano, mandati in onda la sera di mercoledì 18 ottobre dal programma di Canale 5 Striscia la notizia. Gli spezzoni mostravano Giambruno in atteggiamenti poco eleganti, se non proprio maleducati, compreso un discusso siparietto con la collega Viviana Guglielmi.

I video di questi fuorionda sono diventati immediatamente virali sui social, causando molte critiche verso il giornalista, che secondo alcuni voci potrebbero aver convinto Mediaset a rimuovere, o perlomeno sospendere, Andrea Giambruno dalla conduzione di Diario del Giorno. Al momento non risultano motivazioni ufficiali, e non si sa quanto tempo durerà la sua assenza, ma il portale Fanpage.it è presto intervenuto per ridimensionare la vicenda. Secondo il sito d’informazione, l’assenza di Giambruno dalla conduzione del programma di Rete 4 del 19 ottobre è motivata da impegni istituzionali. Infatti il giornalista ha dovuto presenziare agli Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile, che si sono tenuti proprio giovedì 19 a Pavia, mentre gli studi di Diari del Giorno di trovano a Roma.

Il programma, realizzato dal Tg4, è comunque andato in onda lo stesso, con una sostituzione alla conduzione. Al posto di Andrea Giambruno, Diario del Giorno è stato affidato alla giornalista Manuela Boselli, già volto noto proprio del Tg4.

Leggi anche: Viviana Guglielmi marito: è sposata la giornalista del fuorionda di Giambruno?

Manuela Boselli carriera e vita privata

Manuela Boselli è una giornalista italiana nata a Parma, in Emilia Romagna, il 5 settembre 1984, e che quindi ha 39 anni d’età. Si è laureata in Scienze della comunicazione presso l’Università di Parma, e la sua carriera da giornalista l’ha vista iscriversi all’Albo dei pubblicisti nel 2006 e poi a quello dei giornalisti nel 2012. La sua esperienza in televisione è iniziata molto presto, entrando a lavoare per TV Parma già nel 2003, all’età di 19 anni, lavorando come conduttrice a vari programmi, come TG Focus Magazine, TV Parma Football Club, Pit Stop, Parma Ring e Parma Ring Summer. Il suo approdo a Mediaset risale al maggio 2015, quando aveva 30 anni e venne messa a condurre il telegiornale Mediaset Premium News, in onda su Mediaset Premium e Italia 2. Dal gennaio 2016 è entrata nella redazione di TgCom24, in qualità di conduttrice, e nel giugno 2018 è passata a condurre il Tg4. Ha lavorato in passato anche per la carta stampata a livello locale, scrivendo dal 2008 per la Gazzetta di Parma, e poi per la rivista Dossier Parma e, dal 2011, per trimestrale Le Donne Raccontano. In merito alla sua vita privata, Manuela Boselli è sposata e dovrebbe avere un figlio. Potete seguirla su Instagram qui.