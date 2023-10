Viviana Guglielmi marito: è sposata la giornalista del fuorionda di Giambruno?

Viviana Guglielmi, 42 anni, è la protagonista del fuorionda di Striscia la Notizia con Andrea Giambruno. La vita privata della giornalista del Diario del Giorno

Siamo abituati a vederla in televisione su Rete 4 al desk PC, pronta a dare notizie e a interfacciarsi con gli ospiti. Viviana Guglielmi è un volto noto di Mediaset, emittente per cui lavora da anni come giornalista. Nelle ultime ore, suo malgrado, è diventa grande protagonista del gossip internazionale: è lei la Viviana del video del fuorionda che vede protagonista Andrea Giambruno, diffuso da Striscia la Notizia. Alta, mora, capelli fluenti si vede di profilo, sullo sfondo, durante la pubblicitá in un tailleur elegante. Che giacca e pantalone siano blu cina o blu escoril è il dibattito del momento visto che il compagno di Giorgia Meloni fa battute sulla sua scelta di stile. Che il padre della figlia della premier faccia il simpatico o sia solo un modo per farsi due risate tra una diretta e l’altra, stemperando la tensione di un lavoro di grande responsabilità, non è il punto della questione. La curiosità è sulla vita privata di Viviana Guglielmi che pur definendosi riservata un titolo forte su di lei, in passato, lo ha dato. Bisogna fare un lungo passo indietro, a quasi dieci fa, quando la giornalista, fresca di assunzione a Gazzetta Tv rilasciò un’intervista al Corriere della Sera in in cui, oltre a parlare della sua carriera e gavetta, rivelò un dettaglio importante della sua vita sentimentale. Viviana Guglielmi è stata fidanzata con un calciatore famoso di cui però non ha mai voluto rivelare l’identità. Probabilmente era questo sportivo vorrei elencato la sua passione per il calcio e ha covato il sogno di condurre una trasmissione tutta sua sul mondo del pallone. Oggi a 42 anni la collega di Andrea Giambruno risulta single. Potrebbe però essere una scelta di privacy non postare foto di coppia su Instagram, così da poter dire che Vivana non è sposata e non ha un compagno per mantenere il massimo riserbo su un’eventuale relazione.

Viviana Guglielmi chi è

La giornalista è nata in Liguria a Sanremo, una casualità perché la mamma era lì in vacanza quando ha avuto le contrazioni. Il volto di Rete 4 è nata il 15 luglio del 1977 sotto il segno del cancro in piena estate. La sua città resta però Bergamo dove ha vissuto prima di trasferirsi, appena ventenne dopo il diploma al liceo scientifico, a Milano per lavoro. Viviana Guglielmi è sempre stata orgogliosa del suo origini bergamasche, sottolineandole sempre in curriculum. Nel dettaglio ha il suo paese del cuore è Covo, dove ha trascorso la sua infanzia accanto ai suoi genitori. Prima di diventare collega di Andrea Giambruno a Diario del Giorno, la giornalista lavora a Sisal TV e Inter Channel. La vera gavetta l’ha fatta però nelle emittenti locali, dove grazie alle cosiddette maratone televisive (ore diretta su grandi eventi, casi di cronaca e partite ndr) ha imparato a saper gestire i tempi tecnici, le difficoltà e i ritmi serrati della diretta. Si tratta di televisioni private di spessore come 7Gold e Telombardia. La prima grande occasione arriva nel 2015 quando Viviana Guglielmi entra nella grande famiglia di Gazzetta TV. È sua la conduzione dei principali talk del canale tematico, sue le interviste ai grandi protagonisti del calcio del passato. In curriculum, la giornalista sulla cresta dell’onda per il video di Striscia la Notizia con Andrea Gianbruno, ha una laurea in scienze della comunicazione e l’iscrizione all’albo di pubblicisti nel 2009. Viviana Guglielmi arriva a Rete 4, a seguito di un periodo di lavoro a TgCom24, il canale tematico di Mediaset sulle news sempre aggiornate in tempo reale. Conduce il Tg4, partecipa al team di Stasera Italia ed è fissa nel cast di Diario del Giorno, condotto da proprio dal compagno della premier Giorgia Meloni.