Andrea Giambruno perché non conduce Diario del Giorno: sceglie Mediaset

Andrea Giambruno 42 anni ex compagno di Giorgia Meloni fuori da Mediaset. L’indiscrezione vede l’ipotesi licenziamento o sospensione

Nato a Milano il 7 maggio del 1981 Andrea Giambruno ha 42 anni vanta un curriculum con un lungo percorso in Mediaset, ben prima di diventare il compagno di Giorgia Meloni 10 anni fa. Oggi il giornalista è al centro della bufera a causa dei due fuori onda diffusi da Striscia la notizia che lo vedono protagonista. Le frasi pronunciate e gli atteggiamenti sono risultati pesanti e inopportuni per il suo ruolo e si vocifera che Pier Silvio Berlusconi sia furibondo per ciò che ha visto. Insulti ai colleghi, gli apprezzamenti a Viviana Guglielmi e le avances ad una misteriosa giornalista sono al limiti del licenziamento. La versione ufficiale è che Andrea Giambruno aveva già chiesto di non condurre Diario del giorno nella puntata del 19 ottobre per sopraggiunti impegni istituzionali, una richiesta fatta prima del caso fuori onda innalzato dalla trasmissione di Antonio Ricci. La situazione è però più complessa, e particolarmente delicata, in casa Mediaset dove si sarebbe valutando come liberarsi del giornalista nel modo più opportuno possibile, nonostante sia evidente la difficoltà di presentarlo di nuovo in onda su Rete 4 come se non fosse accaduto nulla. Sono due le ipotesi sul futuro in Mediaset di Andrea Giambruno: il licenziamento per giusta causa, la sospensione o una rescissione consensuale del contratto con una buonuscita.

Un’altra ipotesi da parte dell’azienda potrebbe essere addirittura una citazione per danno di immagine. I video che vedono protagonista l’ex compagno di Giorgia Meloni stanno facendo il giro del mondo, tradotti in diverse lingue, e sicuramente l’emittente ritiene che si stia configurando un consistente danno di immagine, essendo un volto che per anni anche condotto il telegiornale di Italia 1, Studio Aperto. La certezza è che Andrea Giambruno non conduce Il Diario del giorno oggi perché si sta valutando la violazione del codice etico da parte del conduttore televisivo. Le frasi incriminate sono diverse, dall’insistenza nel complimentarsi sul blu Estoril dell’abbigliamento di Viviana Guglielmi, al toccarsi ripetutamente le parti intime, fino a fare una proposta di rapporti in cambio di entrare in un gruppo (gli stessi fuori onda lo stesso giornale dista dice di stare scherzando). Dunque, ci vorrà del tempo prima di capire se Andrea Gian Bruno è stato licenziato da Mediaset o solo allontanato per un periodo fino a che non sia terminato il polverone, salvo poi vederlo un ruolo diverso da quello del conduttore.

Andrea Giambruno curriculum

Nel curriculum di Andrea Giambruno c’è praticamente solo Mediaset dopo la cosiddetta gavetta di ordinanza. Diploma di maturità scientifica e laurea in filosofia alla cattolica di Milano questo il suo percorso di studi. Inizia a lavorare come stagista a Telenova, collabora con MTV e scrive per Tv Sorrisi e Canzoni. Distanza di tempo sembra quasi che abbia del clamoroso, ma l’uomo che ha fatto mettere per la prima volta il piede a Mediaset ad Andrea Giambruno è stato Alfonso Signorini che lo ha scelto per la redazione del suo programma Kalispera. L’ex compagno della premier Giorgia Meloni passa poi a diventare autore di diversi programmi di taglio meramente politico: Mattino 5, Matrix, Stasera Italia e Quinta Colonna. La prima vera occasione per la conduzione in solitaria arriva a TgCom24 e a Studio Aperto dove conduce il telegiornale, salvo poi lasciare il ruolo che un tempo si definiva mezzobusto per coerenza, visto che in quel momento si stava insediando il governo con a capo la sua dolce metà. L’anno dopo ottiene un programma tutto suo su Rete 4, Diario del giorno dove commenta i principali fatti di cronaca e politica del Paese. Oggi Andrea Giambruno potrebbe essere licenziato da Mediaset dove lavora da più di 15 anni.