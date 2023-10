Elettra e Ginevra Lamborghini hanno fatto pace? I rapporti oggi tra le due famose rampolle del celebre marchio automobilistico

Come stanno oggi le cose tra Elettra e Ginevra Lamborghini, dopo il litigio che le ha divise? Le due sorelle, figlie della prestigiosa famiglia emiliana nota soprattutto per il rinomato marchio automobilistico, hanno avuto in passato delle turbolenze, che ovviamente hanno fatto molto discutere sui social e sui media scandalistici, visto che entrambe sono personaggi piuttosto noti dello show business italiano. Elettra Lamborghini è conosciuta come cantante, con due album all’attivo e varie apparizioni televisive: è stata infatti giudice di The Voice of Italy nel 2019, concorrente al Festival di Sanremo nel 2019 e opinionista de L’isola dei famosi nel 2021, mentre oggi è giudice di Italia’s Got Talent. La sorella, Ginevra Lamborghini, è di due anni più grande (ha dunque 31 anni) ed è un po’ meno nota, anche se pure lei ha frequentato i salotti televisivi, in particolare partecipando come concorrente al Grande Fratello VIP nel 2022, in cui si è distinta per una squalifica per bullismo nei confronti di Marco Bellavia.

E proprio durante questa esperienza in tv Ginevra Lamborghini aveva raccontato, confessandosi all’altra concorrente Wilma Goich, di un dissidio non meglio specificato con la sorella. Aveva infatti rivelato che le due non si parlano molto, e che lei ha provato a chiedere a Elettra quale fosse il problema, senza ricevere nessuna risposta chiara. Successivamente, Ginevra aveva raccontato di una volta in cui stava facendo un video alla sorella, e quando questa se ne era accorta era sembrata abbastanza infastidita, al punto che le due avevano iniziato a litigare seriamente. La questione, rivelata nel settembre 2022, aveva fatto comprensibilmente discutere, con molti utenti online che si chiedevano cosa contenesse di tanto compromettente il video che Ginevra aveva fatto a Elettra, per arrivare a rompere i rapporti tra le due. In seguito, si è diffusa anche la voce che la prima avrebbe minacciato la seconda addirittura di rendere pubblico il filmato. Un’ipotesi mai confermata, ma per alcuni suffragata dal fatto che Elettra Lamborghini aveva poi messo “like” a un tweet in cui si ipotizzava che Ginevra avesse provato a vendere il suddetto ai video a dei giornalisti. Un dissidio serio, al punto che al Grande Fratello VIP è poi arrivata una diffida, da parte di Elettra Lamborghini, al parlare ancora di lei o della famiglia durante lo show. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha invece rivelato quella che, a dire dello scoop, sembra essere la verità dietro il litigio tra le due sorelle. Eletta e Ginevra hanno litigato perché la concorrente di Tale e Quale Show voleva anche lei fare la cantante e avrebbe sbagliato nei confronti della hit maker non fidandosi di lei.

Da allora è però passato un anno, e i motivi della rottura tra le due sorelle di casa Lamborghini non sono mai stati chiariti ufficialmente. Alcuni si chiedono anche se oggi le cose tra loro siano cambiate o meno, soprattutto dopo le rivelazioni avvenute già nel novembre del 2022, quando alcuni concorrenti del Grande Fratello VIP avevano chiesto a Ginevra, nel frattempo squalificata e poi riammessa nella Casa come ospite, se avesse fatto pace con la sorella. Ginevra Lamborghini aveva detto che, anche se a piccoli passi, stava recuperando il suo rapporto con Elettra, ridimensionando però le sue precedenti dichiarazioni e dicendo che un vero e proprio litigio tra loro non c’era mai stato. Non è noto se, al momento, le due si siano davvero riappacificate.

LEGGI ANCHE: Tale e Quale Show Morgan chi è l’imitatore in giuria

Elettra e Ginevra Lamborghini hanno la stessa madre

Instagram Ginevra Lamborghini

Elettra e Ginevra Lamborghini sono sorelle ed ereditiere della nota famiglia Lamborghini. Il padre è infatti Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio , il fondatore della celebre casa automobilistica. La madre di entrambe è invece Luisa Peterlongo, moglie di Tonino Lamborghini, ma della quale si sa molto poco. Elettra e Ginevra hanno poi due sorelle, Lucrezia e Flaminia, e un fratello, Ferruccio, noto motociclista. Non si sa perché tantissimi appassionati delle auto quanto del gossip sulla celebre famiglia siano convinti che Elettra sia stata adottata o che sia figlia di un precedente matrimonio di Tonino Lamborghini, loro padre. Nulla mai di più falso e fantasioso. La suggestione probabilmente è nata perché le sue sorelle non si sono mai viste insieme davanti alle luci dei riflettori o perché non si somigliano affatto nell’aspetto.