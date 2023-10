Eliminato Bake Off ieri sera 20 ottobre: grembiule blu e ricette

Chi è uscito nella puntata di Bake Off del 20 ottobre: la prova speciale della ricetta del pan brioche è stata fatale, il grembiule blu spiazza

Bake Off con un eliminato dopo l’altro si avvicina alla conclusione e la dimostrazione di quanto siano diventati abili gli aspiranti pasticceri rimasti in gara è stata lampante ieri sera nella settima puntata del 20 ottobre. È stato difficile infatti per i giudici Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia stabilire chi fosse ad uscire tra Giovanni, Irene e Davide. Il tema della puntata non è stato Halloween e zucca come i fan e telespettatori si aspettavano ma probabilmente andrà in scena settimana prossima con la Pumpkin Pie a discapito del torrone. Il fil rouge ieri sera a Bake Off è stato il mondo del green tutta ispirata alla lotta al cambiamento climatico e alla rivoluzione nature. La prima prova è stata la realizzazione di un pancake salato ricetta classica, la cui ricetta è stata diffusa anche sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione. Obbligati, dunque, i concorrenti a dover impastare zucchero, uova, sale, lievito, burro, latte e farina. Fin qui tutto molto facile essendo questa una ricetta base, la difficoltà è stata nella fantasia lasciata a libero sfogo ai partecipanti nel farcire il loro pan brioche. Il tempo a disposizione per la prova creativa è stata di 2 ore e 30 minuti. L’ospite della trasmissione era in questa occasione Fulvio Marino che ha presentato la sua personale rivisitazione di questo rustico. Vista la passione negli occhi degli aspiranti pasticceri, Benedetta Parodi ha proposto loro, prendendosi la responsabilità di questa decisione, di indicargli di mettere nella loro pan brioche ingredienti della loro regione d’origine. Grazie a questo tocco in più messo dalla conduttrice questo test è andato benissimo per tutti.

Bake Off ieri sera 20 ottobre: un ritiro

È stata così decisiva per l’eliminato di ieri sera 20 ottobre a Bake Off la prova tecnica ovvero la realizzazione di una Rainbow Cake o Torta Arcobaleno. Per chi non la conoscesse si tratta di un preparato americano, fuori c’è una glassa chiara di zucchero e solo al taglio si scopre il cuore tutto colorato della creazione. La difficoltà consiste nel realizzare ben sei dischi di pan di spagna a strati a rappresentare appunto l’arcobaleno. La ricetta originale prevede quindi una buona conoscenza dei coloranti, i giudici però consultatisi hanno deciso di provare a rendere ancora più complicata l’elaborazione della rainbow cake perché hanno chiesto di sostituire i coloranti alimentari con pigmentazione estratta da frutta e verdura. Qui si è consumato un ritiro a sorpresa da parte di una concorrente: Xi è uscita per sua scelta ieri sera 20 ottobre da Bake Off. Si era subodorato un abbandono già nella scelta della concorrente di origini cinesi di condividere il vantaggio del grembiule blu ottenuto la scorsa settimana con il resto dei concorrenti. Infatti prima della classifica provvisoria ha annunciato che per problemi familiari non avrebbe più partecipato al pastry show in onda ogni sera su Real Time. Ultimi dopo la prova tecnica Roberta, Irene e Giovanni, primo e grembiule blu questa volta per Tommaso mentre il rivale Gabriele si è posizionato ad un passo dal podio, quarto posto, dopo Danila seconda e Fabio terzo. L’ultima prova ieri sera è stata chiamata dagli autori la Wow cioè un preparato che avrebbe dovuto esclusivamente stupire all’occhio per la maestria con cui sono state lavorate le decorazioni di zucchero a mano. La torta fiorita doveva rigorosamente avere fiori da mangiare con nessuna altra regola: la tipologia, il colore, la consistenza, gli ingredienti li avrebbero dovuti scegliere i concorrenti. I tre peggiori dell’ultima prova sono risultati Irene, Giovanni e Davide. Chi è l’eliminato di ieri sera 20 ottobre a Bake Off è Xi perché a quel punto i giudici non hanno voluto mandare a casa nessun altro avendo la concorrente già deciso di andare via.