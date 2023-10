Alessandro Basciano amante: chi è l’ex Luzma Cabello

Luzma Cabello sarebbe l’ex fidanzata con cui Alessandro Basciano avrebbe trascorso giorni ad Ibiza. Un’amante a detta di Sophie Codegoni, madre di sua figlia Celine.

Per giorni dopo l’intervista di Sophie Codegoni a Verissimo i fan si sono interrogati su chi fosse l’amante di Alessandro Basciano, la bionda ex fidanzata che avrebbe contattato la tronista su Instagram per rivelarle il weekend trascorso ad Ibiza con il padre di sua figlia Celine. I Basciagoni sono scoppiati, ma le sorprese non sono finite qui: il dj, dopo la rottura con Sophie Codegoni, avrebbe negato di avere una relazione, la causa della rottura a detta invece della sua dolce metà conosciuta al Gf Vip. Scavando nel passato dell’imprenditore tra Italia e Spagna sono circondati diversi nomi sull’identità della sua presunta altra donna. Di sicuro non è la madre del suo primo figlio, Valentina Deriu con cui ha avuto nel 2006 Niccolò. L’altra ipotesi, fatta da Fabrizio Corona sul sito Dillinger News, è quello di Erjona Sulejmani con cui ha avuto una relazione anni fa. Per chi se lo fosse perso, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non stanno più insieme a soli cinque mesi dalla nascita di Celine. I due si erano infatti conosciuti nel 2021 nel corso del Grande Fratello Vip, programma a cui Basciano aveva preso parte esplicitamente per conquistare Sophie, subentrando nel reality di Canale 5 nelle settimane successive all’inizio dello show. Era riuscito a portare a termine i suoi propositi, e infatti la relazione tra i due era iniziata nella Casa per poi proseguire a gonfie vele fuori. Attenzione perché questi sono poi particolari importanti per il caso amante. La proposta di matrimonio, nel settembre 2022, è arrivata in pompa magna sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia. La nascita della loro figlia è arrivata a stretto giro, annunciata pubblicamente dalla coppia a novembre dello stesso anno, negli studi di Verissimo con un gender reveal. Il 12 maggio, poi, Celine Blue è finalmente venuta alla luce. Ma da allora il rapporto tra i due è peggiorato, e già a settembre Sophie Codegoni doveva spiegare sui social che i due erano in crisi. Il mese successive, sempre su Instagram la modella e influencer 22enne ha comunicato la fine della relazione con Basciano, e successivamente ne ha spiegato i motivi, tornando da Silvia Toffanin a Verissimo.

Sophie ha parlato di “mancanze di rispetto anche verbali, gesti brutti, parole brutte”, e ha raccontato che una ex di Basciano l’avrebbe contattata per rivelarle che i due avevano trascorso alcuni giorni insieme a Ibiza a spese del padre di due figlia, e che lui le aveva detto che si erano lasciati. Inoltre, la ventenne ha aggiunto che per lei il suo compagno non l’ha mai amata, piuttosto era preso dalla coppia mediatica e non da quella reale. È qui che subito i fan del gossip hanno iniziato a interrogarsi sull’identità dell’amante di Alessandro Basciano che aveva portato alla fine della relazione con Sophie Codegoni, allargando una crepa da tempo esistente tra i futuri marito e moglie. Quello di Erjona Sulejmani non è però l’unico nome che circola come possibile amante di Alessandro Basciano. Infatti, secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, la vera donna con cui Basciano ha tradito Sophie Codegoni sarebbe Luzma Cabello, modella ed ex tentatrice di Temptation Island in Spagna. 28 o 29 anni (su questo punto non ci sono fonti precise online), bionda, di nazionalità spagnola ma con origini arabe, sarebbe lei la donna pizzicata in aeroporto con Alessandro Basciano. Non sono note relazioni passate tre i due, che la qualificherebbero come ex del modello genovese, ma oggi molti puntano su di lei come amante di Basciano perché corrisponderebbe alla descrizione fisica fatta da Sophie Codegoni a Verissimo “una bella ragazza bionda, appariscente, dai tratti esotici”.

Leggi anche: Alessandro Basciano chi è e perché è famoso

Alessandro Basciano e Erjona Sulejmani

Luzma Cabello ex fidanzata di Alessandro Basciano e presunta amante

Negli scorsi giorni, Fabrizio Corona ha aggiunto dei dettagli all’identikit della ex di Basciano con cui il modello genovese avrebbe tradito la sua consorte: secondo il sito Dillinger News si tratterebbe con certezza della modella albanese Erjona Suleimani. Nata il 15 dicembre del 1989 a Scutari, in Albania, Erjona Sulejmani è una modella molto chiacchierata sui social per i suoi scatti molto arditi, ed è conosciuta nel mondo dello show business italiano soprattutto per il suo matrimonio, durato dal 2015 al 2017, con Blerim Dzemaili, ex calciatore svizzero di origini albanesi, impegnato in quegli anni con le maglie di Genoa e Bologna. Dal rapporto con Dzemaili, Erjona Sulejmani ha anche avuto un figlio, chiamato Luan. Qualche tempo dopo la fine del loro matrimonio, la modella oggi 34enne ha conosciuto il coetaneo Alessando Basciano, con cui ha avuto un’altra relazione.

“Mi dispice per Corona, ma è restato due anni indietro coi tempi” ha risposto prontamente al direttore di Dillinger News Erjona Sulejmani, che ha aggiunto che nella vita non è “recidiva”. La modella albanese ha infatti riconosciuto di aver avuto una relazione in passato con Alessandro Basciano, ma ha negato di essere lei la donna con cui il 34enne ex di Temptation Island e del Grande Fratello VIP ha tradito Sophie Codegoni. Una smentita che segue quella dello stesso Basciano, rivolta però alle accuse della sua ormai ex moglie. Alessandro Basciano ed Erjona Sulejmani sono stati insieme per qualche mese, tra le fine del matrimonio di lei, nel 2017, e l’ingresso di lui nella casa del Grande Fratello VIP, nel 2021.