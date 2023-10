Mauro Corona moglie e figli: le rivelazioni scandalo

Mauro Corona è uno dei più noti personaggi del mondo della tv italiana, opinionista molto popolare e scrittore di successo: chi sono sua moglie e i suoi figli?

La vita privata e sentimentale di Mauro Corona non è stata altrettanto variegata rispetto a quella professionale, e di essa si sa decisamente solo lo stretto indispensabile. Conosciamo per certo il fatto che è sposato da diversi anni con una donna di nome Francesca, che è originaria delle sue stesse zone, quelle del Trentino Alto Adige. Di Francesca Corona, però, non si sa molto: non siamo a conoscenza della sua età, né del lavoro che ha fatto in precedenza (oggi è presumibilmente in pensione) e nemmeno quale sia il suo nome da nubile. Mauro Corona ha rivelato in passato di avere avuto parecchie relazioni extraconiugali, anche alla fine il rapporto con sua moglie Francesca è rimasto in piedi fino a oggi. C’è anche chi ha ipotizzato una relazione tra lo stesso Corona e la giornalista Bianca Berlinguer (che però ha una lunga e felice storia d’amore con il politico, sociologo e critico musicale Luigi Manconi), ma questa suggestione non è ovviamente mai stata confermata. Mauro Corona e sua moglie Francesca hanno quattro figli: Martina, Melissa, Marianna e Matteo. Su di loro si sa però molto poco, e a parte il padre la famiglia Corona è molto riservata e schiva. Marianna Corona è l’unica dei figli del popolare personaggio tv a essere un minimo conosciuta, dato che nel 2021 ha esordito come scrittrice con il libro Fiorire tra le rocce. Il figlio Matteo dovrebbe invece occuparsi di finanza. Nella storia di Mauro Corona c’è anche il poco noto aspetto drammatico della sua infanzia e del complicato rapporto col padre. Ha infatti confessato di aver iniziato a bere e a scrivere come sfogo nei confronti del genitore, che ha descritto come “un dittatore”. Lo scrittore ha rivelato che, quando era bambino, il padre lo prendeva per la giacchetta e lo faceva penzolare nel vuoto tenendolo per un dito, dicendogli di volergli insegnare cos’era il coraggio. Corona ha affermato che il padre gli ha fatto provare “tutte le esperienze di terrore”, e questo tipo di infanzia lo ha poi portato all’alcolismo (problema che si è fortunatamente lasciato alle spalle) e infine a metabolizzare la sofferenza scrivendo.

LEGGI ANCHE: Mauro Corona chi è: cosa c’entra con Fabrizio Corona

Mauro Corona e l’amore libero con la pillolina

Mauro Corona con due delle sue figlie (Instagram)

Grazie alla sua popolarità Mauro Corona ha spiegato durante un’intervista di tradire sua moglie e di essere favorevole all’amore libero. Infatti non sarebbe deluso da un eventuale tradimento da parte di sua moglie anzi offrirebbe una birra all’amante. Il volto di Cartabianca non c’entra nulla con Fabrizio Corona, il più che mai discusso ex fotografo delle star oggi a capo del sito scandalistico Dillinger News. Mauro Corona è solo un suo omonimo, e viene da tutt’altra parte dell’Italia, essendo nato a Baselga del Piné, vicino Trento, il 9 agosto 1950. Oggi ha dunque 73 anni ed è un noto scrittore e personaggio televisivo, che deve la sua fama soprattutto alla giornalista Bianca Berlinguer, che lo ha lanciato come opinionista in tv diversi anni fa e con cui continua a collaborare tutt’oggi, dopo il passaggio dell’ex Rai 3 a Ret 4. Sempre relativamente alla sua vita privata Mauro Corona ha raccontato a La Zanzara di aiutarsi con le pillole per avere più rapporti, circa due al mese a suo dire. L’esperto di montagna ha specificato che non si diverte nell’unirsi fisicamente a donne a pagamento alla sua età, l’ultima volta è stata a 19 anni. I motivi principalmente sono due: la popolarità che gli consente di non dover pagare ma di avere tante donne che lo corteggiano e per una questione economica perché pagare le pillole e eventuali donne sarebbe troppo oneroso per le sue tasche.