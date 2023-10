Tale e Quale Show vince Licitra: classifica di ieri sera 20 ottobre

Nella puntata di Tale e Quale Show di ieri sera 20 ottobre vince Lorenzo Licitra con Alex Baroni. La classifica e le imitazioni della prossima settimana

Una serata particolarmente difficile sul fronte imitazioni per la puntata di ieri sera di Tale e Quale Show. A vincere, come era prevedibile, Lorenzo Licitra nella sua emozionante interpretazione di Alex Baroni in Cambiare che ha sbaragliato la concorrenza di altre buone performance come quella di Ilaria Mongiovì nei panni di Shakira e Jo Squillo che ha imitato la star Annie Lennox con Sweet Dreams. Ad aprire le esibizioni è stata Pamela Prati molto criticata per il Triangolo di Renato Zero. Come preannunciato Guenda Goria ha sostituto la mamma Maria Teresa Ruta che non si è potuta esibire per un infortunio e nei panni di Elettra Lamborghini con Pistolero non fa rimpiangere l’assenza della conduttrice facendo commuovere suo padre Amedeo presente nel pubblico. Dissenso tra la giuria e Cristiano Malgioglio per Alex Belli e la sua imitazione di Mr Rain in Supereroi, una prova tutto sommato emozionante che ha convinto Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Leonardo Fiaschi che ieri sera 20 ottobre a Tale e Quale Show era l’imitatore di Morgan come quarto giudice. Grande impegno sul fronte sensualità per Ginevra Lamborghini che ha vestito i panni di Elodie in Bagno a Mezzanotte, meno convincente per la giuria la Rihanna di Jasmine Rotolo in Umbrella che con il trucco ricordava, a detta di Giorgio Panariello, Nunzia Di Girolamo. L’altro forfait di ieri sera 20 ottobre a Tale e Quale è stato quello di Scialpi che non si è potuto esibire a causa di una laringite, niente sostituti ma la volontà di portare sul palco Nick dei Cugini di Campagna nella prossima puntata. Grande ilarità come sempre per la coppia Paolantoni Cirilli che questa volta ha messo in scena YMCA dei Village People con l’aiuto di Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli. Sorprende ancora una volta Luca Gaudiano con l’imitazione di Hozier in Take me To Church apprezzatissima dalla giuria, in particolare dal severo Cristiano Malgioglio che lo ha premiato con il primo posto nella sua personale classifica. Al momento delle scelte dei concorrenti Pamela Prati vota Alex Belli, stessa scelta anche da parte di Guenda Goria (ricambiata dall’attore di Centovetrine), Annie , Ginevra Lamborghini riceve il voto della coppia paolantoni Cirilli per aver superato le difficoltà dell’inconveniente tecnico, la sorella di Elettra vota Lorenzo Licitra, Jo Squillo sceglie di premiare Alex Belli, i restanti concorrenti scelgono di dare i 5 punti alla magistrale imitazione di Annie Lennox da parte di Jo Squillo.

Tale e Quale Show 20 Ottobre classifica

Tale e Quale Show Pino Insegno imita Village People

Il podio della classifica di ieri sera a Tale e Quale Show nella puntata del 20 ottobre di Leonardo Fiaschi, che ha imitato Morgan, è il seguente: Lorenzo Licitra (Alex Baroni con Cambiare), Ilaria Mongioví (Shakira in Tango Obsesion, Gaudiano (Hozier con Take me to the Church). Forse per la prima volta nella storia del programma la stessa identica classifica è stata stilata anche dal giudice fisso come Giorgio Panariello. Loretta Goggi ha invece messo al terzo posto la concorrente di Ti lascio una canzone, secondo il vincitore di X Factor e primo Luca Gaudiano. Stravolge Cristiano Malgioglio con la sua classifica personale le scelte sia dei suoi colleghi che quelle dei concorrenti: terzo posto per la Rihanna imitata da Jasmine Rotolo, solo secondo l’Alex Baroni di Lorenzo Licitra, primo posto per Luca Gaudiano. Il pubblico social premia con 5 punti a sorpresa i Village People, secondo Gaudiano con tre punti e terzo Licitra con due punti. Si classifica ultimo Scialpi con 24 punti perché non si è esibito a causa di una laringite, per un punto a 25 grazie al supporto del voto social del pubblico da casa i Village People di Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Pino insegno e Pierpaolo Pretelli. Nono posto con 33 punti per Pamela Prati, ottava Ginevra Lamborghini con Elodie a 41, Jasmine Rotolo e Guenda Goria a pari punti sono seste con 46 voti, quinta Ilaria Mongiovì a 53 punti, ad un passo dal podio Alex Belli con 55 punti che ha raccolto molti consensi da parte dei suoi colleghi concorrenti, terzo posto per la Annie Lennox di Jo Squillo, anche lei molto votata dei suoi compagni con 50 consensi, secondo a 54 punti Gaudiano con Hozier. Classifica la mano vince ieri sera Tale e Quale Show nella puntata del 20 ottobre Lorenzo Licitra (Alex Baroni). Per quanto riguarda chi imiteranno i concorrenti della prossima settimana Tale e Quale Show, Pamela Prati dovrà interpretare Carmen Miranda, Maria Teresa Ruta con la speranza che possa tornare altrimenti ci sarà Guenda sarà Nancy Sinatra, Alex Belli vestirà i panni del compianto Toto Cutugno, il grande ricordo di Tale e Quale Show, Jasmine Rotolo imiterá Noemi, la coppia Cirilli Paolantoni saranno pronti a fare le Las ketchup, Ginevra Lamborghini interpreterà Madame, Gaudiano sarà Tananai, Jo Squillo tornerà ad interpretare una cantante italiana, sarà Mina, Lorenzo licitra la prossima settimana canterà e ballerà come Michael Jackson, Scialpi che non si è esibito per una laringite ripeterà Nick dei Cugini di Campagna, Marcella Bella tornerà sul palco imitata da Ilaria Mongiovì.