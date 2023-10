Wanda Nara malattia: spiega se è guarita

È guarita Wanda Nara dalla leucemia? Come sta oggi l’argentina madre di cinque figli avuti con l’ex Maxi Lopez e il marito Mauro Icardi

Wanda Nara nonostante la malattia che la affligge si è fatta forza e ha deciso di partecipare come concorrente di Ballando con le stelle nella stagione 2023, abbattendo ogni pregiudizio sul suo conto, e soprattutto sulla sua salute. Tempi duri per la showgirl e procuratrice sportiva argentina, una delle vip più apprezzate nel contest di ballo più amato della televisione italiana, e stimata anche come opinionista (in passato ha vestito questo ruolo nel 2020 per il Gf e per la versione sudamericana del Cantante Mascherato). Per lei si è trattato di un un ritorno, molto atteso sulla pista da ballo, dopo aver partecipato a Bailando por un sueño. I problemi di salute ufficializzati di recente hanno creato molta preoccupazione tra i suoi fan, e ovviamente nella sua famiglia, ma l’argentina è un osso duro dando uno sguardo anche alla sua biografia . Nata a Boulogne Sur Mer, in Argentina, il 10 dicembre 1986, Wanda Nara è divenuta celebre nel paese sudamericano nel corso degli anni Duemila, recitando prima in due serie tv e poi partecipando con concorrente a vari contest televisivi dedicati al pattinaggio e al ballo, tra cui anche la versione argentina di Ballando con le stelle. Nel 2008 ha sposato il calciatore e suo connazionale Maxi Lopez, e nel 2011 lo ha seguito in Italia, dopo il trasferimento di lui al Catania. Le vicende sentimentali della moglie dell’attaccante hanno fatto molto discutere, e infine del 2013 e dopo 3 figli la coppia ha divorziato, tra reciproche accuse di infedeltà. Meno di un anno dopo, la showgirl argentina ha sposato un altro calciatore, Mauro Icardi, migliore amico di Maxi Lopez e piu giovane di lei ( uno scandalo per il mondo del calcio perché fu visto come alto tradimento da parte dell’attaccante ex Inter che venne estromesso dalla nazionale). Con Maurito ha avuto 2 figli ed è stata anche discussa procuratrice sportiva fino a suo trasferimento al Paris Saint-germain. Nello stesso periodo è divenuta anche un volto frequente della tv italiana, diventando la co-conduttrice, dal 2018, del programma sportivo di Mediaset Tiki Taka, e poi opinonista del Grande Fratello Vip.

Di recente, è stata a lungo assente dal piccolo schermo, sia per il trasferimento all’estero di Icardi, sia poi per la crisi della coppia, anche se è rimasta molto attiva sui social network, grazie a un profilo Instagram da quasi 17 milioni di follower. Di recente, però, Wanda Nara è sparita dalle scene anche a causa di una malattia, un serio problema di salute. Lo scorso 12 luglio, infatti, la concorrente di Ballando con le stelle 2023 si è sentita improvvisamente male ed è quindi stata ricoverata in un ospedale di Buenos Aires per essere sottoposta a una serie di esami più approfonditi. A dare per primo la notizia è stato il giornalista Jorge Lanata, attraverso il suo programma Radio Mitre. A insospettire i fan era stato il fatto che da giorni la 36enne showgirl aveva smesso di pubblicare contenuti sui suoi canali social, facendo preoccupare tutti in merito alle sue condizioni. Lanata ha spiegato che, al momento del ricovero, Wanda Nara accusava forti dolori addominali. Dopo due giorni dalla notizia, il padre della showgirl si era lamentato in tv in Argentina di non riuscire a ottenere informazioni su come stava la figlia, e che le uniche cose che sapeva gli erano state dette dalla moglie e dall’altra figlia, Zaira Nara.

Wanda Nara come sta oggi

Wanda Nara ballerina per una notte a Ballando con le Stelle 2022

Il 17 luglio, Wanda Nara è tornata a pubblicare contenuti sui social, spiegando di essere in un cura per una malattia seria e non meglio specificata, e successivamente anche il giornalista Angel De Brito ha spiegato in tv di aver parlato con lei, che gli aveva confermato la grave patologia ma che voleva essere lei per prima a renderla pubblica. La showgirl aveva precisato che tutta la sua famiglia era sotto shock. Fin dalle prime ore, però, era iniziata a circolare la voce che la sua salute fosse è stata compromessa da un tumore al sangue, particolare che è stato successivamente confermato dalla stessa showgirl e dalla sua famiglia. Wanda Nara ufficializzato di avere la leucemia e oggi le sue condizioni di salute sono un poco migliorate, come ha confermato la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Tuttavia non si può certo ancora dire che sia guarita, e in generale è molto difficile stabilire quale sia la sua situazione attuale, dato il riservo tenuto finora dalla showgirl sui dettagli del suo tumore, e dalla famiglia nell’affrontare l’argomento. Intervistata dal settimanale Oggi, ha spiegato che è seguita costantemente da un medico, il dottor Pavlovsky, e che ha scelto di partecipare a Ballando con le stelle per dare un messaggio di normalità ai suoi figli, per non farsi sempre vedere a letto. Wanda Nara ha raccontato che i primi giorni, dopo la diffusione delle notizie sulla sua malattia, non sono stati semplici: i suoi figli piangevano, suo marito parlava di voler lasciare il calcio, la madre e la sorella erano distrutte. La showgirl Argentina ha scelto di non voler parlare della sua patologia sui social, di farne un caso mediatico perché non vuole speculare su questo suo momento. L’obiettivo della moglie di Icardi è solo quello di normalizzare sull’accaduto e non di renderlo pubblico nei dettagli piú intimi come le cure, le eventuali chemio o la nuova quotidianità di una donna che sta male.