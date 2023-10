Wanda Nara e Icardi stanno ancora insieme?

Wanda Nara e Icardi hanno superato una pesante crisi dovuta ad un tradimento dell’attaccante. L’annuncio sulla loro situazione sentimentale

Una delle love story che ha fatto più discutere in Italia, e non solo, nell’ultimo decennio. Wanda Nara e Mauro Icardi sono sposati dal 27 maggio 2014, e la loro relazione è andata ben oltre il confine della vita privata, abbracciando anche quella professionale, dato che la donna è diventata anche la procuratrice del calciatore che ha vestito a lungo la maglia dell’Inter. Sette anni di differenza tra i due, con lei che è nata a Boulogne Sur Mer, in Argentina, il 10 dicembre 1986, mentre lui è nato a Rosario il 19 febbraio 1993. Un rapporto molto discusso anche per come è iniziata la loro unione sentimentale, mentre la showgirl era infatti legata a un’altra persona, peraltro un noto compagno di squadra di Icardi. L’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 era un noto personaggio televisivo in Argentina, all’epoca, dopo alcuni ruoli da attrice in serie tv locali e poi una grande fama conquistata partecipando come concorrente a contest dedicati al ballo e al pattinaggio, tra cui la versione argentina di Ballando con le stelle, programma in cui la showgirl ha preso poi parte anche in Italia. Durante quegli anni, Wanda Nara conobbe il calciatore Maxi Lopez, più grande di lei di due anni, e lo sposò il 28 maggio 2008, e poi seguirlo in Italia due anni dopo, quando l’attaccante venne a giocare al Catania. Successivamente, il giocatore vestì anche le maglie di Milan e Sampdoria, ma durante il periodo in quest’ultima squadra la moglie conobbe Icardi, astro nascente del club blucerchiato, e iniziò una relazione con lui. Nel 2013, il matrimonio tra Wanda Nara e Maxi Lopez naufragò, tra reciproche accuse di tradimento, e poco dopo la showgirl iniziò a frequentare Icardi, che successivamente sposò in seconde nozze.

La loro unione ha fatto molto discutere soprattutto per il controverso ruolo della showgirl argentina come procuratrice del marito, che le ha portato molte accuse di volerlo forzare a rompere i rapporti con l’Inter, con cui Icardi ha giocato dal 2013 al 2019. Le continue richieste di miglioramento del contratto avrebbero infine convinto la società milanese a decidere di cedere il giocatore all’estero, al Paris Saint Germain. Nello stesso periodo, però, la modella aveva raggiunto una grande fama anche in Italia, grazie al suo chiacchierato ruolo nella carriera del marito e ovviamente per gli scatti audaci che pubblicava sul suo molto frequentato profilo Instagram. Inoltre, in quegli anni divenne anche un volto noto nella tv italiana, debuttando nel 2018 come co-conduttrice dello show sportivo Tiki Taka, sulle reti Mediaset, e poi successivamente opinionista del Grande Fratello VIP, nel 2020.

Da un anno a questa parte sono emerse molte voci, poi confermate dalla diretta interessata a Verissimo, secondo cui Wanda Nara e Icardi sono stati in crisi. Già nel 2021 si erano avvertiti problemi tra i due, dopo lo scandalo che aveva fatto emergere uno scambio di messaggi compromettenti tra Icardi e la modella China Suarez, che avevano convinto la moglie dell’attaccante ad abbandonare Parigi per tornare a Milano, col marito che aveva cercato di ricucire lo strappo. Nei mesi successivi c’erano stati altri segni di rottura, Icardi sui social aveva smentito che ci fossero problemi, ma alla fine a settembre 2022 Wanda Nara aveva scritto su Instagram che la coppia si separava. Poi per un po’ non ci sono state novità su questo fronte, con Maurito che aveva lasciato Parigi per andare a giocare in Turchia lo scorso gennaio. Infine, in estate è stata rivelata la grave malattia che ha colpito sua moglie, a cui è stata diagnostica la leucemia. In quell’occasione Icardi tornò subito in Argentina per stare con lei e con le figlie, e stando a quanto ha rivelato Wanda Nara più di recente al settimanale Oggi, il calciatore aveva addirittura pensato di ritirarsi dall’attività agonistica per stare accanto alla famiglia in questo difficile momento. Dunque possiamo dire che oggi Wanda Nara e Mauro Icardi stanno ancora insieme, più uniti che mai in questo momento dedicato

Wanda Nara figli

Wanda Nara e Mauro Icardi (Instagram)

Wanda Nara ha in tutto cinque figli dai suoi due matrimoni. Dall’unione con Maxi Lopez, durata dal 2008 al 2013, ne ha avuti tre: Valentino, nato il 25 gennaio 2009; Constantino, nato il 18 dicembre 2010; e Benedicto, nato il 20 febbraio 2012. Successivamente, la showgirl nativa di Boulogne Sur Mer ha avuto altri due figlie dalla sua relazione con Mauro Icardi: Francesca, nata il 18 gennaio 2015, e Isabella, nata il 27 ottobre 2016. Il il figlio maggiore di Wanda Nara ha avuto con Maxi Lopez è pronto a seguire la carriera del padre e dell’attuale marito della madre, oggi ha 14 anni e da febbraio 2023 gioca nelle giovanili del River Plate ma non conosce ancora il suo ruolo. Tutti i figli di Wanda Nara dovrebbero frequentare la scuola in Argentina dopo aver vissuto i primi anni scolastici a Milano. A questo punto appare chiaro come la showgirl abbia deciso di curarsi nel suo Paese dalla leucemia malattia che le è stata diagnosticata di recente mentre il marito Mauro Icardi vive in Turchia dove attualmente gioca nel Galatasaray.