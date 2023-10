Miriam Leone marito chi è Paolo Carullo: lavoro e patrimonio

Miriam Leone, 38 anni, è sposata con Paolo Carullo imprenditore di 43 anni: la loro storia d’amore e il lavoro del futuro padre

Miriam Leone oggi è un’attrice eclettica che a 38 anni dopo la vittoria a Miss Italia nel 2008 si è affermata nel mondo dello spettacolo diventando uno dei volti italiani più noti all’estero. Attualmente è sposata con Paolo Carullo da cui aspetta la sua prima figlia dopo un anno e mezzo di matrimonio. Sempre molto riservata, l’attrice de La Dama Velata da quando è incinta ha messo da parte la sua poca voglia di parlare della sua vita privata rilasciando continue interviste sulla sua gravidanza e non sottraendosi nemmeno a spot pubblicitari come quello della TIM in cui si mostra con il pancione, frutto dell’amore con la sua dolce metà. Il marito di Miriam Leone si chiama Paolo Carullo, 43 anni, nato il 31 agosto 1980 sotto il segno della Vergine a Caltagirone paese in provincia di Catania. Entrambi gli sposi sono di origini siciliane infatti anche l’ex Miss Italia è catanese. I cinque anni di differenza hanno sicuramente inciso sul destino che non li ha fatti mai incontrare, nonostante fossero della stessa zona né durante l’infanzia né in adolescenza. Ha inciso sicuramente i due percorsi di vita differenti, infatti Paolo Carullo dopo aver terminato il liceo scientifico si è trasferito a Milano e si è laureato presso la LIUC (Università Carlo Cattaneo) di Varese in Economia specializzandosi nel settore finanziario. Attualmente dopo una lunga carriera in questo ambito ricopre il ruolo di Head of Business nella società Aliante Partners (almeno da quanto risulta dal suo profilo Linkedin interamente in lingua inglese). Se l’attrice ha sempre avuto nel suo DNA la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo, la passione del marito di Miriam Leone è la musica. Infatti è il fondatore della dj band Apple Jacks insieme al chitarrista Matteo Roveda, i due si sono conosciuti una sera in un club durante un’esibizione di Saturnino e tramite amici comuni hanno scoperto di avere tante cose da condividere insieme. Inizialmente hanno attirato le attenzioni della critica e poi hanno raggiunto anche dj set in posti davvero esclusivi in Italia e all’estero. Ancora in attività nonostante la prematura scomparsa di Matteo Roveda lo scorso 23 giugno all’età di 40 anni a causa di un tumore al cervello. Nel corso degli anni gli Apple Jacks hanno cambiato tanto sia come organizzazione della band che come musica da proporre mettendosi in mostra per la loro capacità di passare da un genere all’altro. Per chi vuole seguire Paolo Carullo su Instagram arriva un’amara sorpresa: ha un profilo Instagram ufficiale chiuso ai fan e appare in pochissimi scatti accanto a sua moglie, preferendo fare un passo indietro rispetto alla carriera della ex Miss Italia. Tra le curiosità sull’imprenditore siciliano e notata dai fan più accaniti della diva, Chiara Ferragni segue Paolo Carullo su Instagram perché una delle canzoni degli Apple Jacks fa parte della colonna sonora del film sull’imprenditrice e influencer dimostrando che i suoi dj set erano molto diffusi negli ambienti della Milano bene.

Paolo Carullo e Miriam Leone storia d’amore

Il bacio di Miriam Leone e il marito Paolo Carullo sul red carpet (Image Photo Agency)

A Verissimo Miriam Leone ha raccontato come ha conosciuto suo marito Paolo Carullo. Era un periodo particolare della sua vita e accettò l’invito di alcuni amici che le chiesero di partecipare a questa festa in Toscana, a questo party l’attrice non conosceva nessuno fino a quando ha incrociato lo sguardo di Paolo. Subito è stata colpita dal suo fascino siciliano, infatti era l’unico a quella serata che fosse suo conterraneo, l’amore è nato così iniziando a parlare della loro mancanza per la Sicilia e due anni dopo si sono sposati. Il matrimonio è stato celebrato il 18 settembre 2022 a Scicli in provincia di Ragusa, la chiesa scelta è stata quella di Santa Maria La Nova dove gli sposi sono arrivati a bordo di una Maserati Cabrio e in seguito prima della festa ufficiale hanno fatto un lungo giro per il quartiere di San Bartolomeo al quale sono particolarmente legati. Dopo la cerimonia religiosa la location del matrimonio di Miriam Leone e Paolo Carullo si è sposata presso il castello di Donnafugata dove gli sposi hanno festeggiato con parenti e amici, infine concluso la loro giornata d’amore con un dj set in spiaggia. Miriam Leone oggi è incinta di sette mesi dopo l’annuncio della gravidanza al quarto mese e partorisce orientativamente a fine gennaio. Il suo primo evento pubblico con il pancione è stata la sfilata primavera estate di Giorgio Armani, si è accorta di aspettare una bimba ancor prima di fare il test di gravidanza perché aveva un pancino sospetto e aveva perso quella sfumatura polemica che la contraddistingue. Ha raccontato di essere in uno stato di grazia e di rendersi conto che si tratta di un periodo difficile perché non c’è libretto di istruzioni per affrontare la gestazione. Miriam Leone non sentiva l’esigenza di avere per forza marito e figli, è stato il grande amore per l’imprenditore che in maniera naturale l’ha portata all’altare e alla nascita della loro prima figlia.

Paolo Carullo patrimonio

Stabilire il patrimonio del marito di Miriam Leone è molto difficile: sicuramente la sua professione di operatore finanziario e head of business oggi gli garantisce importanti guadagni, cui aggiunge anche l’attività da musicista che lo ha portato a suonare spesso a eventi importanti e a comparire anche nella colonna sonora del film di Chiara Ferragni. Se ci si vuole fare un’idea del patrimonio di Paolo Carullo, un head of business nel settore finanziario guadagna in media tra i 6000 e 16000 euro al mese dipende ovviamente tutto da ruolo reale in azienda ed esperienza. Considerando però il tipo di attività e la carriera del marito di Miriam Leone, è molto probabile che il patrimonio sia caratterizzato anche da guadagni ulteriori derivanti da investimenti personali e scelte finanziarie ad hoc. Invece è impossibile quantificare quanto guadagna come dj degli Apple Jacks essendo questo un settore dove i cachet per una serata esclusiva oscillano dai 1000 ai 5000 euro senza ovviamente citare le cifre dei grandi che per poche ore possono prendere cifre blu.