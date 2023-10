Romina Colbasso chi è Karen in Cuori 2: famosa per Netflix

Romina Colbasso, 27 anni, interpreta Karen moglie di Alberto interpretato da Matteo Martari in Cuori 2. Ha debuttato in Summertime di Netflix

Guardando Cuori 2 grazie a make-up, capelli e costumi, Romina Colbasso appare più grande della sua età. Risulta quasi difficile immaginarla poco più che adolescente nel cast principale di Summertime su Netflix eppure Karen e Giulia sono la stessa persona grazie alla versatilità dell’attrice. Seppur giovane l’interprete ha alle spalle una corposa formazione che l’hanno portata ad entrare in maniera preponderante nel mondo della fiction italiana passando direttamente dalla porta principale. Romina Colbasso è nata nel 1996 a Trieste sua città d’origine, ha sempre sognato fin da bambina di diventare attrice e frequenta così un corso di recitazione al Miela di Trieste, mentre durante il liceo si iscrive al gruppo teatrale della scuola. Non appena terminati gli studi, si trasferisce a Roma dove viene presa nella prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico per diplomarsi in recitazione. Già in precedenza aveva lavorato a teatro presso lo Stabile di Trieste in spettacoli come I Miserabili e Il Valzer. Nel 2019 arriva la sua prima produzione Netflix L’ultimo paradiso che le apre le porte alla serie cult Summertime in cui interpreta Giulia, flirt estivo e prima volta di Edo con cui andrà a convivere e poi si lascerà. Questa partnership con la piattaforma streaming le permette di farsi notare e di diventare un volto Rai. Romina Colbasso entra nel cast di due fiction di successo e campione di incassi: Mina Settembre 2 e Cuori. Nella serie ambientata a Napoli con Serena Rossi tratta dai libri di Maurizio De Giovanni è Margaret. Per quanto riguarda la vita privata di Karen non è di certo Matteo Martari suo marito nella realtà e già dai tempi di Summertime la curiosità dei fan era alta. Rimarrà ancora tale perché Romina Colbasso non risulta essere fidanzata stando al suo profilo Instagram in cui non appaiono foto di coppia. Potrebbe però esserlo e preferire il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Tra le sue passioni la cucina, in cui ama dilettarsi per sé e gli amici e i balli latinoamericani.

Cuori 2 chi è Karen

Cuori 2 Karen e Alberto

Romina Colbasso in Cuori interpreta Karen Larson. Nella prima stagione della fiction con Daniele Pecci, il suo personaggio è secondario ma quanto mai importante per lo sviluppo della trama. E la bella hostess svedese con cui Alberto si è intrattenuto durante il suo periodo di assenza per dimenticare il suo grande amore Diana. Si viene a conoscenza del personaggio di Karen in maniera più dettagliata solamente nell’ultima puntata di Cuori. Matteo Martari nel 1963 quindi quattro anni prima del suo approdo all’ospedale la Molinette di Torino, incrocia lo sguardo di un alta e bionda hostess all’aeroporto di Copenaghen. Lei era al suo primo volo e per stemperare la tensione del debutto inizia a scambiare quattro chiacchiere con la affascinante cardiologo. Scoprono che avrebbero preso lo stesso aereo e trascorrono un momento di passione. Ovviamente, essendo la fiction con Pilar fogliati incentrata molto sui flashback, Romina col basso nei panni di Karen era già apparsa fugacemente nei ricordi di Alberto. Diventerà all’improvviso protagonista quando si presenterà a Torino come fidanzata di Matteo Martari e non un semplice flirt, come tutti i telespettatori immaginavano vedendo già coronare il sogno d’amore di Alberto con Diana. La hostess svelerà di essere incinta di Alberto e a quel punto metterà una parola fine, inconsapevolmente o consapevolmente questo non è ancora chiaro, alla sua relazione clandestina con Pilar fogliati. In cuori 2 e praticamente nel cast principale perché nella prima puntata mette alla luce il bambino tanto atteso e poi si sposa con il padre di suo figlio, anche se si percepisce nel corso degli episodi che tra i due non c’è amore.