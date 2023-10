Cuori 2 Nicolò Pasetti è Helmut: suo padre è il grande avvocato

Nel cast di Cuori 2 Nicolò Pasetti è new entry insieme a Paolo Conticini e Alessandro Tersigni: interpreta Helmut inserviente dal talento medico che corteggia Virginia

Sguardo di ghiaccio, capelli biondi e fisico prestante, Helmut, nuovo personaggio di Cuori 2, fatte in sordina rispetto agli altri nuovi ingressi del cast, Alessandro Tersigni e Paolo Conticini, ma si ritaglia subito un ruolo da grande protagonista. Per chi si stesse chiedendo l’apporto che questo nuovo attore sta dando alla fiction basta rendersi conto che nasconde il segreto più importante della trama di questa seconda stagione della fiction della domenica sera di Rai 1 (e che non spoileriamo per rispetto dei lettori ndr). È noto che Helmut è un addetto alle pulizie dell’ospedale Le Molinette di Torino. Si è presentato in una maniera particolare, Virginia, la figlia di Cesare Corvara (alias Daniele Pecci), stava allenandosi su come mettere punti di sutura su un cadavere fuori orario di lezione di anatomia. Non appena la dottoressa praticante esce dalla sala mortuaria, inserviente si mette a ricucire al suo posto. La figlia di Corvara si accorge della sua bravura e rimane anche affascinata da questo sua aura misteriosa, oltre che dalla sua bellezza. Con il tempo tra i due nascerà una relazione che manderà su tutte le furie Fausto. Non solo, Helmut dopo aver aver mostrato sagacia e sangue freddo entra nell’organico dell’ospedale di Cuori 2 per perfezionarsi e aspirare a diventare un chirurgo. Alberto (alias Matteo Martari) decide nel corso di una delicatissima operazione, quella di Dalmasso, di avere come cardiochirurgo in seconda proprio il personaggio interpretato da Nicolò Pasetti che ha tutte le carte in regola dimostrando grandi doti. Helmut, originario di Berlino, sembra aver messo in ombra Fausto sia come medico che come uomo per Virginia Corvara, ma nasconde un segreto.

Cuori 3 cast chi è Nicolò Pasetti

L’attore che nel cast di Cuori 2 interpreta Helmut si chiama Nicolò Pasetti che è di origini italiane, americane e tedesche. Sua madre è nativa degli Usa, suo padre è veneto. Nato a Berlino il 1 gennaio del 1991, sotto io segno zodiacale del Capricorno, ha attualmente 32 anni. Per motivi professionali dei genitori, nasce e cresce a Berlino mostrando subito velleità recitative. Già durante le scuole elementari, nella capitale tedesca, decide di partecipare ai laboratori di teatro organizzati dai maestri dell’Istituto scolastico che frequentava. A soli 16 anni è già iscritto ad una scuola di arte drammatica e decide di studiare all’estero durante l’ultimo anno di scuola superiore per avviarsi al meglio la sua futura carriera. Tornato a Berlino, dopo il diploma si iscrive alla prestigiosa Università di Musica e Spettacolo di Lipsia. Date le origini di Helmut di Cuori 2, suo padre è un avvocato di calibro internazionale, ha dovuto lottare contro la sua famiglia per realizzare il suo grande sogno di diventare attore, visto che i genitori preferivano per lui un futuro nell’attività paterna. Nel 2015 Nicolò Pasetti fa il suo esordio nel film Solness, in seguito partecipa non da protagonista in diversi lavori sia al cinema che nella TV tedesca. Due anni dopo è una produzione con attori di Hollywood “The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society”, ruolo considerato lo spartiacque della sua carriera. Viene preso nel giro degli attori per la piattaforma digitale Netflix identica subito un cast di una serie importante. Pasetti è così Louis in La Legge di Lidia Poet, riscuotendo un grande successo soprattutto tra i giovani. Per il grande pubblico della fiction italiana è invece Peter Van Wood in Carosone accanto a Eduardo Scarpetta, grande amico del cantautore che ebbe la grande intuizione di portare la chitarra elettrica nel nostro Paese. Oggi Nicolò Pasetti è Helmut in Cuori 2 e ha davanti a sé una luminosa carriera.