Anticipazioni Grande Fratello 26 ottobre Garibaldi giù la maschera VIDEO

Giuseppe Garibaldi si tradisce e rivela le sue reali intenzioni con Beatrice, Grecia e la Luzzi sempre più isolate dal gruppo e il caso Paolo al centro della puntata di stasera 26 ottobre del Grande Fratello. Dalle anticipazioni la rivelazione più scottante riguarda l’annuncio di nuovi ingressi all’interno della Casa, si tratterà probabilmente nei prossimi giorni di Rosanna Fratello, pronta a sfidare Fiordaliso in questo scontro vintage tra cantanti, e soprattutto Perla Vatiero, ex di Mirko con cui ha partecipato a Temptation Island. I due si sono lasciati proprio al termine del percorso dei sentimenti dopo cinque anni di fidanzamento e convivenza, legandosi rispettivamente con il tentatore Igor Zeetti e la tentatrice Greta Rossetti. Entrambe però le relazioni sono terminate perché in sostanza entrambi i nuovi ex pensavano di essere un ripiego. Non solo nuovi ingressi ma anche tante certezze dalle anticipazioni di stasera 26 ottobre del Grande Fratello con Beatrice Luzzi che ancora una volta ha dato spettacolo battibeccando con Anita, Rosy, Fiordaliso e Jill dopo una giornata di pausa. Uscita con le ossa rotte per le parole di Garibaldi sulle sue intenzioni secondo il calabrese, fregandosene dei figli, e per i sospetti ingiustificati di Alex, smentiti dai video, la Luzzi si è presa una giornata di riposo per poi ritornare all’attacco mercoledì. Prima ha cercato di chiarire con Anita per le sue parole sul suo essere madre, senza però ottenere grandi risultati, poi ha attaccato Rosy e Fiordaliso perché false nei confronti di Vittorio, spesso criticato alle spalle. Una mossa però che a sorpresa ha ribaltato la situazione con il modello che non ha apprezzato il gesto credendo nella buona fede delle due donne. Infine altro scontro con Jill perché quest’ultima continua a parlare di lei senza però farlo apertamente.

Per Beatrice Luzzi però le sorprese amare non sono finite con Giuseppe Garibaldi infatti secondo le anticipazioni di stasera 26 ottobre del Grande Fratello verrà trasmesso un piccolo video in cui il calabrese dirà che fondamentalmente il suo intento era solo divertirsi con l’attrice e soprattutto di essere superiore a lei e a Mughini in umiltà e dignità. Il pubblico, in maggioranza, spera in una reazione a duplice forza da parte dei due concorrenti attaccati. Garibaldi che appare sempre più confuso e anche spesso indirizzato dalle parole di Anita e Angelica che continuano a fare guerra in qualche modo alla loro nemica Beatrice. Ancora scottato dall’attacco di Grecia durante le nomination, Massimiliano Varrese non ha perso la sua indole da leader continuando ad attaccare sia la venezuelana che ovviamente la Luzzi. Le anticipazioni di stasera 26 ottobre del Grande Fratello rivelano anche il caso Paolo che ha fatto il giro dei social per il suo pianto disperato a causa di Letizia. Il macellaio non ha apprezzato che la fotografa sia stata consolata da Vittorio rivelando una notevole gelosia nei suoi confronti. C’è che ha fatto ridere gli utenti è la scelta da parte di Paolo prima di togliersi la maglietta per mettersi a letto e scoppiare in lacrime ma soprattutto una piccola risata palesata subito dopo il suo sfogo mentre era da solo a riflettere su quanto accaduto. Il gesto è sembrato a tutti un fuori copione in cui l’inesperto macellaio è incappato. Secondo le anticipazioni di stasera 26 ottobre la sorpresa del Grande Fratello sarà per Vittorio che racconterà la sua storia e potrebbe ricevere la visita della mamma.

Anticipazioni Grande Fratello stasera 26 ottobre: pronostici televoto

Il televoto di stasera 26 ottobre al Grande Fratello vede uno scontro attesissimo tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, due nemici della Casa fin dai primi giorni. Chi otterrà meno preferenza andrà in nomination per l’eliminazione definitiva in programma lunedì insieme a Valentina e uno o più concorrenti che verranno decisi dalle scelte degli inquilini nella puntata di stasera. I pronostici televoto vedono un’ampia vittoria di Beatrice Luzzi, supportata da sempre utenti sia su Twitter che su Instagram. Sconfitta netta per Massimiliano Varrese che potrebbe raggiungere al massimo il 10% delle preferenze ma c’è chi, e sono in tanti, spera di inchiodare l’attore all’1% raggiungendo così il record negativo ottenuto da Mario Ermito al Grande Fratello Vip 5. Il sentiment social è sempre più orientato verso Beatrice e Grecia, ritenute le grandi protagoniste di questa prima parte del reality ed entrambe attaccate dal resto della Casa. Dopo i grandi risultati ottenuti nei precedenti televoti e la conquista dello scettro di preferita per ben tre volte, Beatrice potrebbe registrare un vero e proprio plebiscito segnando ancora una volta questa edizione del Grande Fratello.

