Grande Fratello fidanzato Letizia chi è: sta con un calciatore

Grande Fratello 2023 chi è il fidanzato di Letizia, la giovane fotografa concorrente del più famoso reality show della televisione italiana? Biografia e social

Il suo primo impatto sul pubblico del Grande Fratello è stato certamente positivo: Letizia Petris ha già riscosso grande favore dai telespettatori di Canale 5 dopo le prime puntate del reality show Mediaset e ad oggi è una delle persone più interessanti tra i concorrenti rimasti in gara. Manco a dirlo la sua ship con Paolo, spinta dagli autori, ha un grosso ostacolo il fidanzato di Letizia. La ragazza, bella e giovane, sta conquistandosi simpatie tra spettatrici e spettatori grazie anche al suo carattere, per esempio con il modo in cui ha respinto proprio le avances di Paolo, precisando di essere innamorata del suo uomo e di soffrire molto a non potere vedere il suo ragazzo in questi giorni, essendo chiusa nella casa del Grande Fratello. Questo ha sollevato chiaramente molto interesse per capire chi sia l’uomo che ha fatto perdere la testa a Letizia e ad averla convinta a rispedire al mittente le profferte di un bello e dannato come Paolo. D’altronde, fin dai primi giorni nella casa la ragazza originaria di Rimini aveva fatto discutere proprio per le sue relazioni sentimentali, visto che aveva rivelato di essere stata due anni insieme a un’altra donna, ma di essere bisessuale, avendo avuto relazioni sia con donne (tre in tutto, a suo dire) che con uomini. A questo proposito, la 24enne fotografa romagnola aveva detto di preferire i maschi a livello fisico, ritenendoli “più soddisfacenti”, ma di preferire invece le donne a livello mentale. Sui social erano però circolate varie voci di suoi possibili flirt, come ad esempio quella che volevano legata a Giordano Mazzocchi (che invece è solo un amico, che peraltro al momento sta insieme alla modella Arianna Mora) e addirittura al celebre attore turco Can Yaman. L’indiscrezione secondo cui Letizia e Can Yaman aveva una relazione era venuta fuori dopo che erano emerse alcune foto dei due assieme alla Mostra del Cinema di Venezia del 2022, ma la cosa non era mai stata confermata. Invece, alcuni siti riportavano che Letizia Petris stesse assieme a un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo, a causa di alcune foto pubblicate su Instagram nel 2021 che li vedevano insieme, ma chiaramente era complicato dire se questa relazione fosse ancora in piedi dopo due anni. Di recente, però, il rapporto tra i due è stato finalmente confermato.

Si chiama Andrea Contadini il fidanzato di Letizia del Grande Fratello da circa tre anni, e sarebbe anche un po’ più giovane di lei 24enne, essendo nato nel 2002 e avendo quindi 23 anni. Il ragazzo è di origine romagnola, come la concorrente del GF, o secondo altre fonti della vicina San Marino, e si dividerebbe tra la carriera da modello e quella di calciatore. Gioca infatti come terzino destro nel Pietracuta, squadra dilettantistica locale di San Leo, in provincia di Rimini, mentre dal suo profilo Instagram si possono scorgere vari scatti in cui posa per dei brand d’abbigliamento. Sembrerebbe dunque essere questa, al momento, la carriera principale di Andrea Contadini, anche se su di lui sappiamo molto poco. Potete seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale, dove ha già oltre 3.300 follower.

Secondo alcune voci, Andrea Contadini potrebbe addirittura fare un ingresso a sorpresa nella casa del Grande Fratello nelle prossime puntate come ospite per qualche giorno, anche se non come concorrente ufficiale, ma solo per fare una visita prolungata alla fidanzata Letizia e per mettere definitivamente il freno ai comportamenti di Paolo. L’interesse sui social per il fidanzato di Letizia Petris è emerso dopo lo scontro avuto tra la fotografa riminese e un altro concorrente nella casa di Canale 5, Paolo Masella, un macellaio di 25 anni originario di Roma, che si è particolarmente interessato a lei. Letizia e Paolo hanno dimostrato fin da subito di avere un buon feeling, e questo ha portato probabilmente il ragazzo a montarsi un po’ la testa, arrivando ad ammettere pubblicamente di provare un interesse sentimentale per la compagna di reality. Letizia si è detta lusingata dalle attenzioni del macellaio romano, ma ha troncato subito ogni sua possibilità, precisando di essere fidanzata e innamorata. Lui ha reagito allontanandosi da lei, ma ha poi sbottato quando l’hai vista in atteggiamenti più teneri con Vittorio Menozzi. Cosa che invece non è affatto piaciuta a Letizia, che ha reagito molto male alle nuove parole di Paolo, dicendo che non vuole più parlare con lui, visto il suo atteggiamento. Mare mosso, nella casa del Grande Fratello.

