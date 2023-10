Ti spazzo in due quanto costa: Sorelle Paglionico costo

Quanto costano i servizi delle sorelle Paglionico di Ti spazzo in due, le protagoniste del fortunato show di Real Time, arrivato alla terza stagione

Sono le esperte di pulizie per eccellenza della televisione italiana, e il loro show si è rivelato negli anni un incredibile successo che non sembra conoscere crisi. Loro sono le sorelle Paglionico, le protagoniste di Ti spazzo in due, il programma di Real Time dedicato alla cura della casa, che è tornato in tv in questi giorni con la sua terza stagione. Questo fortunato docu-reality è prodotto da Jumpcut Media e trasmesso in tv su Real Time ogni giovedì sera alle 21.25 con un nuovo episodio e poi, a seguire, due repliche, mentre può essere seguito liberamente in streaming sulla piattaforma Discovery+. Per chi non lo conoscesse, il format segue le “imprese” di un’impresa di pulizie italiana composta da donne che sanno far fronte a qualsiasi problema di pulizia domestica che gli si presenti. Un programma che segue il successo dello show britannico Malati di pulito, e che in breve è diventato uno dei programmi di punta di Real Time. Anche grazie all’inventiva e alla simpatia delle sue protagoniste, appunto le sorelle Paglionico.

In ogni puntata, la loro azienda di pulizie è chiamata a confrontarsi con diverse situazioni, chiamata a risolvere grossi problemi legati alle faccende domestiche dei loro clienti. Ma quanto costa esattamente contattare le sorelle Paglionico per farsi venire a dare una spazzata alla casa? A questo riguardo ci sono alcune informazioni e facendo qualche ricerca è possibile avere un’idea dei prezzi delle Sorelle Paglionico di Ti spazzo in due. Però è probabile che per diventare clienti dell’azienda di pulizie pugliese all’interno del programma di Real Time non sia necessario pagare, dato che i costi dovrebbero essere interamente coperti dalla produzione. Per candidarsi a diventare co-protagonisti di una puntata di Ti spazza in due, bisogna scrivere alla mail [email protected] e proporsi per far arrivare le sorelle Paglionico nella propria abitazione per provvedere a rimetterla a posto. Non è ovviamente detto che candidandosi al programma si verrà scelti per la prossima puntata, però, per cui se siete proprio disperati potrete provare a contattare personalmente le sorelle Paglionico al di fuori dei confini del docu-reality di Real Time. Per fare ciò, potete scrivere loro al profilo Instagram ufficiale, che al momento è seguito da più di 43.000 follower. Potrete chiedere direttamente a loro le tariffe, in base al tipo di lavoro richiesto. Le sorelle Paglionico si occupano di ripulire appartamenti, uffici, negozi, soffitte, box, cantine e magazzini, e se necessario si interessano anche dello smaltimento del materiale in discarica. Secondo quanto hanno assicurato loro stesse, i loro servizi sono assolutamente “a prezzo modico”, se vi può interessare. In genere il prezzo medio di un costo di un’impresa di pulizie per pulire un appartamento appena ristrutturato è di circa 1000 euro. Probabilmente anche le sorelle Paglionico hanno tariffe simili. Per chi è appassionato del programma Ti spazzo in due, i prodotti utilizzati dalle protagoniste sono Dual Power.

Ti spazzo in due chi sono le sorelle Paglionico

Sulle sorelle Paglionico, protagoniste del docu-reality di Real Time Ti spazzo in due, non si sa in realtà poi tanto, dato che il programma non è incentrato tanto su di loro quanto sul loro lavoro. Sappiamo che sono originarie della Puglia, ma a dispetto della loro impresa di pulizie non sono davvero tutte sorelle. I loro nomi sono Antonella, Rosy, Anna, Veronica e Tiziana, e sono tutte parenti tra loro, anzi rappresentano ben tre generazioni della famiglia Paglionico: Antonella è la nonna e la leader del gruppo, Rosy è sua madre, mentre Anna è sua sorella, Veronica e Tiziana sono le figlie di Antonella. Nel corso del programma, però, abbiamo modo di conoscere anche il resto della famiglia, a partire dalla giovane Evelyn, l’artista di famiglia, che rappresenta l’ultima generazione delle Paglionico, fino agli uomini della casa, come Franco, il devotissimo compagno di Anna, Douglas, il marito di Veronica, e Sabino, nuovo amore di Tiziana. La loro azienda è specializzata nel ripulire uffici, capannoni, negozi, appartamenti, soffitte, box e cantine, oltre che nello smaltimento di materiali in discarica. Benché siano di origini pugliesi, le Paglionico operano a Milano, come si può notare dalle varie puntate di Ti spazzo in due.

