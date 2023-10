Anticipazioni Il Paradiso delle signore Matilde incinta di Vittorio?

Le anticipazioni dei nuovi episodi de “Il Paradiso delle signore”: un retroscena clamorosa su Vittorio e Matilde, cosa accadrà alla coppia

Il Paradiso delle signore è giunto all’ottava edizione; nato come una fiction ambientata negll’Italia degli anni ’60, con il boom economico pronto di lì a scoppiare, nelle prime due stagioni ha visto la presenza di personaggi illustri del calibro di Giusy Buscemi e previsto una messa in onda in prima serata. La Rai visto il successo ha poi deciso di trasformarlo in una vera e propria soap opera. E così è diventata in un amen il programma di punta del primo pomeriggio dell’ammiraglia della Tv di Stato, con gli episodi in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05. D’altronde gli ascolti sono ottimi e tantissimi italiani sono incollati davanti alla tv a scoprire cosa accadrà a Vittorio, interpretato dall’ottimo Alessandro Tersigni, e soci. E proprio Vittorio, che di fatto ha un ruolo centrale nella soap, sarà suo malgrado protagonista di una delle notizie che ha maggiormente scatenato il pubblico amante della soap.

Sul web, sono molte le anticipazioni apparse circa una possibile gravidanza di Matilde; in molti hanno ipotizzato come la donna fosse in dolce attesa, aspettando proprio un figlio da Vittorio. Ebbene, si tratta assolutamente di una fake news; i due personaggi tra i più amati della soap non diventeranno genitori, almeno per il momento, ma la sceneggiatura prevede comunque una svolta inaspettata. Tra i due, infatti, scoppierà nuovamente la passione, travolgente, nonostante la situazione sentimentale della donna, che da un lato ha sempre puntato a salvare il suo matrimonio con Tancredi. E proprio quest’ultimo scopre la moglie – spiandola – in atteggiamenti intimi con Vittorio; una situazione inaccettabile per l’uomo che, pur non rivelando nulla alla consorte, decide di essere spietato con lei, fino ad ostacolarla in tutti i modi possibili.

LEGGI ANCHE: Il Paradiso delle signore chi è Matteo attore Danilo D’Agostino: dramma

Anticipazioni il Paradiso delle Signore il piano di Umberto

Nelle anticipazioni delle prossime puntate scopriamo come anche Umberto sia centrale nella storytelling della soap opera. L’uomo, infatti, si andrà a scontrare proprio con Matilde, con la loro diatriba incentrata sul piano lavorativo. I due, infatti, hanno praticamente idee opposte sulla Galleria Moda Milano ed al contempo sono in guerra aperta anche per quanto riguarda i terreni ceduti ai Colombo. Umberto deciderà di tramare alle spalle della donna coinvolgendo proprio Tancredi; chiede all’uomo di schierarsi contro la moglie e di arginare la Tessuti Colombo, creando una sorta di ostacolo ai piani progettuali di Vittorio ed Ezio. Un piano ben elaborato e strategico quello dell’uomo che punterà proprio su un Tancredi incattivito per quanto visto tra la moglie ed il suo rivale. Vedremo solo nelle prossime puntate se il piano di Umberto riuscirà a colpire nel segno oppure se, alla fine, sarà arginato dai protagonisti.

Nel frattempo nell’atelier diretto da Vittorio fervono i preparativi per l’evento che Milano si appresta a vivere, l’inaugrazione della metropolitana. Vedremo quindi Salvatore ed Elvira lavorare uno accanto all’altro non senza imbarazzi, con Roberto ed Agata che in Caffetteria lavorano nella preparazione di dolci particolari realizzati ad hoc. Gianlorenzo è tutt’altro che contento per la presenza di Concetta e Maria si accorge della tensione tra i due. La donna, nel frattempo, soccorre Matteo aggredito da Renato mancino. La ragazza decide di ospitare Matteo a casa di Clara ed Irene che non sembrano entusiaste della decisione della donna. Nel frattempo, proprio l’arrivo di Ciro e Concetta per una visita non fa altro che aggiungere nuova tensione. Matteo, poi, ormai guarito e propnto a lasciare la casa dov’è stato in cura, si lascia andare ad un bacio con maria. Scoppierà la passione? Difficile dirlo, anche se sembra improbabile una storia tra i due.

Copyright Image: ABContents