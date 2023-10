Eliminato Bake Off ieri sera 27 ottobre: grembiule blu e ricette

Chi è uscito da Bake Off nella puntata del 27 ottobre dedicata ai dolci di Carnevale, Pasqua e Halloween: grembiule blu a Davide

Bene ma non benissimo il tema scelto nella puntata di ieri sera 27 ottobre di Bake Off che ha visto un eliminato tra Giovina, Giovanni e Irene. Il fil rouge della serata del programma di Real Time è stato un generico dolci delle feste puntando su due ricorrenze lontane come il Carnevale e la Pasqua e dando poco spazio al torrone, dolce principe di Ognissanti e della commemorazione dei defunti probabilmente la ricetta sarà recuperata nella prossima puntata che cade il 3 novembre anche se a festa fatta non ha più tanto senso perché da casa non ci si può cimentare con i consigli dei giudici del pastry show. La prima prova dedicata al Carnevale ha chiesto tre mini assaggi di altrettanti tipici dolci di questa festività per macro aree geografiche Nord, Centro e Sud: chiacchiere, frittelle e struffoli con qualche polemica nella scelta della terza ricetta di questo tipico dolce napoletano che in originale è prevista per Natale e non per Carnevale. L’allegria dei confettini però potrebbe ricordare Carnevale. I concorrenti sono stati divisi in tre gruppi: Danila Daniele e Gabriele; Fabio, Giovanni e Roberta; Giovina, Davide e Tommaso. Danila ha regalato al suo team il vantaggio della scorsa puntata quando ha ottenuto il grembiule blu. A distinguersi è stata proprio la squadra di Danila che ha saputo scegliere con finezza i suoi compagni. La seconda prova di ieri sera 27 ottobre a Bake Off è stata dedicata ai dolci di Pasqua con ospite Fulvio Marino che ha esposto la sua ricetta dell’Uovo tipico pasquale ovvero una figura ovoidale di cioccolato rigorosamente fondente decorato come se fosse un animaletto quindi con occhietti e zampette di zucchero. All’interno della prova tecnica c’è sempre una difficoltà in più e in questo caso si tratta di una colombina tradizionale da inserire nell’uovo. La classifica provvisoria dell’eliminazione ha visto primo Davide, secondo Fabio, terzo Tommaso, quarto Gabriele, quinta Giovina, sesto Giovanni, settima Irene, ottava Danila e nona Roberta.

Bake Off ieri sera 27 ottobre: grembiule blu e eliminato

Finalmente ieri sera a Bake Off è arrivato il momento dei dolci di Halloween. Per chi non la conoscesse si tratta di una festa americana che si celebra il 31 ottobre detta anche la notte delle streghe dove i bambini bussano alle porte con la famosa frase “dolcetto o scherzetto”. Per questo ci sono delle ricette tradizionali che i concorrenti del pastry show condotto da Benedetta Parodi hanno dovuto riproporre, infatti essendo una prova fantasia hanno potuto realizzare su questo tema ciò che più ritenevano giusto senza paletti. Ospiti speciali di questa prova i Me contro Te. Ieri sera 27 ottobre a Bake Off a vincere il grembiule blu è stato Davide. Si tratta per la prima volta che questo concorrente riesce a conquistare l’ambito riconoscimento che spesso è stato conteso tra Tommaso e Gabriele che tra gli aspiranti pasticceri sono quelli più talentuosi e considerati favoriti per la vittoria finale. Chi è uscito ieri sera 27 ottobre a Bake Off è Irene che è risultata la meno competente sia per la realizzazione dell’uovo di Pasqua che per i dolcetti di Halloween battendo in negativo Giovanni e Giovina.

