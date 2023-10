Tale e quale imitazioni stasera 27 ottobre: omaggio a Toto Cutugno

Stasera 27 ottobre nuovo appuntamento con tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti: scopriamo quali saranno le imitazioni dei concorrenti in gara

L’appuntamento degli italiani il venerdì sera è uno soltanto; tv accesa rigorosamente su Rai 1 per “Tale e Quale show”, uno dei programmi più amati. I risultati corroborati dall’audience regalano un successo ineguagliabile per Carlo Conti, il re della tv di Stato. Il canovaccio della trasmissione è ormai il solito; undici concorrenti in gara pronti a sfidarsi a suon di imitazioni di cantanti famosi, truccati e preparati ad hoc durante la settimana. Stelle italiane ed internazionali, ma anche ricordi di cantanti scomparsi, come accaduto a Lorenzo Licitra settimana scorsa che ha imitato il compianto Alex Baroni, assicurandosi la vittoria della puntata. Una interpretazione superba per il giovane cantante secondo nella classifica generale, a pochi punti da Gaudiano, che sette giorni fa ha interpretato “Take me to church” di Hozier chiudendo in seconda posizione. Se il podio di puntata è stato chiuso da Jo Squillo con Annie Lennox, il gradino più basso della classifica generale è occupato da Ilaria Mongiovì. Sarà una puntata decisiva, perché la penultima stagionale; i punti in palio saranno davvero pesanti, perché poi la prossima settimana, nel corso dell’ultima puntata, scopriremo i qualificati per il “Torneo dei Campioni” in programma tra 14 giorni ma anche e soprattutto il campione di questa edizione, la numero 13.

Tale e Quale show i tributi a Michael Jackson e Toto Cutugno

La puntata in programma stasera sarà ricca di imitazioni e, come sempre, di emozioni. Non mancheranno, infatti, i ricordi anche struggenti, come quello di Toto Cutugno, che sarà imitato da Alex Belli oppure quello del re del pop, Michael Jackson, un compito durissimo per Licitra, in corsa per la vittoria di questa edizione. Altro ricordo spetterà a Pamela Prati, chiamata ad imitare Carmen Miranda e, magari, a convincere finalmente i giudici Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi che fin qui non l’hanno premiata ma, anzi, bacchettata a dovere. Dai ricordi dei cantanti scomparsi alle stelle dei giorni nostri, a partire da Noemi che sarà protagonista sul palco imitata da Jasmine Rotolo a Madame, impersonificata da Ginevra Lamborghini fino a Tananai, che avrà le sembianze del leader della generale Gaudiano. Se Ilaria Mongiovì dovrà imitare invece Marcella Bella, torna sul palco una delle cantanti che ha scritto la storia della musica italiana, di certo una delle più imitate nel corso delle 13 edizioni di Tale e quale.

Parliamo ovviamente di Mina che sarà imitata stavolta da Jo Squillo. In gara tornerà anche Maria Teresa Ruta, con la staffetta – stavolta al contrario – con la figlia Guenda Goria che nel corso della scorsa puntata ha sostituito la madre bloccata da un piccolo infortunio, cavandosela anche discretamente. La Ruta, però, sarà nuovamente protagonista e sarà chiamata ad imitare Nancy Sinatra. Ed il duo composto da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli? Sono i più attesi sicuramente, premiati nel corso dell’ultima puntata dal pubblico virtuale che ha dato il massimo del punteggio per la loro imitazione dei Village People in “Y.M.C.A”. Ebbene, stasera saranno chiamati ad interpretare un un altro gruppo storico, le 3 sorelle dei Las Ketchup con la loro hit “Aserejè”. Sarà davvero curioso vedere come se la caveranno sul palco e, soprattutto, quale sarà il terzo concorrente che li affiancherà in questa imitazione. Non ci sarà, invece, Scialpi; il cantante che entusiasmò tutti con l’imitazione di Domenico Modugno qualche settimana fa. Già sette giorni fa, a causa di un abbassamento di voce, dovette dare forfait; stavolta è stato fermato da un problema alla caviglia.

