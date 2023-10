Tale e Quale Show Christian De Sica chi è l’imitatore in giuria

Tale e Quale Show: chi è l’imitatore di Christian De Sica? Si chiama David Pratelli il quarto giudice di stasera 27 ottobre

Arrivato il momento della sesta puntata di Tale e Quale Show: questa sera, venerdì 27 ottobre 2023, su Rai 1 vedremo un nuova serie di esibizioni dei concorrenti di questa edizione dello show condotto da Carlo Conti. L’appuntamento è come al solito alle 21.25, con una puntata molto importante perché è l’ultima prima del gran finale, che deciderà chi tra i vari concorrenti di questa tredicesima edizione dello show dedicato alle imitazioni canore si sarà laureato campione. Attualmente, il favorito è ovviamente Gaudiano, che guida la classifica del programma Rai di Carlo Conti. Nella puntata di questa sera assisteremo a tutta una serie di interessanti imitazioni, con gli accoppiamenti che sono già stati ufficializzati. Ginevra Lamborghini farà Madame; Ilaria Mongiovì farà Marcella Bella; Pamela Prati interpreterà invece Carmen Miranda; Jasmine Rotolo imiterà Noemi; Maria Teresa Ruta (al ritorno dopo la sostituzione “per infortunio” coperta dalla figlia Guenda Goria) sarà Nancy Sinatra, Jo Squillo farà Mina, Alex Belli porterà sul palco Toto Cutugno, Gaudiano interpreterà Tananai e Licitra farà Michael Jackson. Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, coaudiuvati da un imitatore misterioso, dovranno invece cimentarsi con le Las Ketchup, mentre non si esibirà Scialpi, infortunatosi negli scorsi giorni. A giudicare i concorrenti, come al solito, ci saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice d’eccezione, ovvero Christian De Sica. O meglio, un imitatore del celebre attore comico romano, vale a dire David Pratelli, un vecchio volto di Tale e Quale Show.

Chi è David Pratelli

David Pratelli è nato a Pontedera, vicino Pisa, in Toscana, il 21 dicembre 1970, e oggi ha dunque 52 anni. La sua carriera da imitatore è partita quando era ancora giovanissimo, iniziando a lavorare nei circoli, nelle sagre di paese e nelle radio locali intorno alla metà degli anni Ottanta, quando aveva solo 15 anni. In breve riscosse un buon successo e arrivò a lavorare in televisione, prendendo parte al programma di Pippo Franco Avanti un altro, andato in onda su Canale 5 nel 1994. La carriera di Christian De Sica a Tale e Quale Show 2023 è proseguita nelle tv locali toscane, realizzando e conducendo vari programmi, fino a che nel 2002 non vince il contest Sì sì è proprio lui, condotto su Rai 1 da Luisa Corna, dedicato agli imitatori emergenti. Grazie a questo successo, David Pratelli si guadagna un contratto in Rai, e inizia a partecipare a vari programmi, come Uno di noi, Di tutte di più e il Derby del Cuore. Passa poi a Mediaset, lavorando a Il Protagonista con Teo Mammuccari e a Buona Domenica con Maurizio Costanzo, e poi a vari programmi sportivi come Guida al campionato e Controcampo. Nel 2009 il quarto giudice di stasera a Tale e Quale Show torna in Rai, partecipando sempre come imitatore a Quelli che il calcio e poi a Stiamo tutti bene, sempre su Rai 2.

Nel corso degli anni ha preso parte inoltre a programmi di grande successo, come La vita in diretta, Domenica In, Made In Sud, Zero e lode, Soliti Ignoti – Il ritorno, e anche, in qualità di attore, ad alcuni episodi di fortunate serie tv, ovvero Carabinieri e I delitti del Bar Lume. Il suo rapporto con Tale e Quale Show, come accennato, è molto solido. Infatti David Pratelli è stato ospite del gioco televisivo condotto da Carlo Conti già nel 2012 e nel 2013, e poi nel 2019 è stato anche uno dei concorrenti del programma. In quell’occasione ha imitato Nino Ferrer, Jarabedepalo, Pippo Franco, Christian De Sica, Giorgio Gaber e Adriano Celentano. Al termine dello show, David Pratelli era risultato nono nella classifica generale su dodici concorrenti, con 222 punti conquistati. È poi tornato a Tale e Quale Sho nel 2021 come giudice. Tra le sue imitazioni più note, oltre a quella di Christian De Sica, ricordiamo quelle di Giampiero Galeazzi, Marcello Lippi, Fabio Capello, Bruno Vespa, Vittorio Feltri, Giulio Tremonti, Zlatan Ibrahimovic, Giampiero Mughini, Luciano Moggi, Alessandro Sallusti, Claudio Ranieri, Maurizio Costanzo, Silvio Berlusconi, Carlo Ancelotti, Ciccio Graziani, Romano Prodi, Maurizio Sarri, Piero Fassino e Luciano Spalletti. David Pratelli è noto anche per aver imitato in passato due dei volti di punta di Tale e Quale Show, il conduttore Carlo Conti e il giudice Cristiano Malgioglio.

