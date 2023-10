Tale e Quale Show Scialpi perché non c’è: il motivo

Tale e Quale Show Scialpi perché non c’è: il noto cantante lascia il programma per un infortunio alla caviglia. Come sta e le polemiche sul forfait

Non è un buon momento Scialpi costretto a lasciare Tale e Quale Show per problemi di salute. Una tegola per l’artista che già la scorsa settimana non ha fatto la sua imitazione prevista: Nick dei Cugini di Campagna in Anima Mia. Ufficialmente il cantante era stato colpito da una brutta laringite, non aveva voce e quindi nonostante i farmaci non è riuscito ad esibirsi. Dopo aver spiegato al pubblico il perché il suo momentaneo forfait, il cantautore di Pregherei ha fatto un’esclamazione rivelatasi fatale per il suo percorso riguardo alla difficoltà di restare in equilibrio sulle zeppe anni ’70. Scialpi lascia Tale e Quale show( e non c’è stasera) perché alle prove per imitare Nick sarebbe caduto proprio a causa delle zeppe previste dal costume, rimediando un problema non precisato alla caviglia. Come ha spiegato Maria Teresa Ruta a La Volta Buona, e come ha poi confermato nello studio della Balivo anche Guenda Goria, Scialpi è caduto e si è fatto seriamente male a un piede, cosa che lo ha costretto a venire immediatamente operato. C’è però un’altra versione su cosa è successo a Scialpi per cui non partecipa più a Tale e Quale Show, infatti non ci sarà nessuno a sostituirlo né stasera né alla finale del programma condotto da Carlo Conti. Si vocifera che in realtà Scialpi sia caduto non durante l’esibizione ma in camerino, un dettaglio che sembra irrilevante ma che fa la differenza.

Tale e Quale Show le imitazioni di Scialpi

L'ironia di Scialpi è figlia di una profonda ed innata intelligenza emotiva. C'è solo da imparare da un'anima così bella e pura!#taleequaleshow perde il grande protagonista #Scialpi ma ciò che è stato, è e sarà questo immenso #artista ed #uomo, rimane indelebile. Ti aspettiamo❤️ pic.twitter.com/2li47QLlyY — SCIALPI SHALPY official Team (@scialpifans) October 27, 2023

Scialpi, al secolo Giovanni Scialpi, è nato a Parma il 14 maggio 1962, e oggi ha dunque 61 anni. Attore, cantante e personaggio televisivo molto noto in Italia, ha raggiunto la fama soprattutto negli anni Ottanta come cantante di brani come Rocking Rolling, Cigarettes and Coffee e No East No West. Dopo un periodo di crisi artistica, è riemerso negli ultimi anni, soprattutto grazie alla televisione: infatti già nel 2015 era stato uno dei concorrenti del reality show Pechino Express – Il nuovo mondo. Nel corso della sua carriera, Scialpi ha pubblicato 14 album di studio e anche 9 raccolte, l’ultima uscita nel 2015, e la sua più recente fatica artistica è il singolo Love is in the air, uscito nel 2021. Quest’anno è uno dei concorrenti della nuova stagione di Tale e Quale Show su Rai 1, durante il quale si è cimentato in diverse imitazioni.

Nel corso della prima puntata, andata in onda il 22 settembre 2023, Scialpi ha imitato Bobby Solo, cantando il suo grande successo Una lacrima sul viso, ma risultando solo penultimo tra i concorrenti della serata. La settimana successiva è leggermente migliorato (40 punti invece di 30), grazie all’imitazione di Renato Zero ne Il carrozzone. Il 6 ottobre ha invece ottenuto un grande successo a sorpresa, interpretando splendidamente Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, e risultando il migliore della serata con 85 punti (performance in assoluto più convincente della stagione, fino a questo momento). Il 13 ottobre un altro calo, ottenendo solo 40 punti per l’imitazione del brano di Boy George Karma Chameleon. Il 20 ottobre, nella quinta puntata, Scialpi avrebbe dovuto portare sul palco un’imitazione di Nick Luciani dei Cugini di Campagna, ma non si è esibito a causa della raucedine.

