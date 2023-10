Matthew Perry e Luke Perry sono fratelli o cugini?

La morte di Matthew Perry, Chandler di Friends, ha attirato l’attenzione sulla sua vita privata e sul legame di parentela con Luke Perry, Dylan di Beverly Hills

Non è raro che alcuni artisti che siano attori o cantanti abbiano gli stessi cognomi. Negli ultimi anni sono stati tanti i casi: Camile Mendes e Shawn Mendes, Gaten Matarazzo e Heather Matarazzo, Jennifer Hudson e Kate Hudson. E quando gli utenti notano due attori con cognomi simili, si chiedono se sono parenti. In particolare la morte di Matthew Perry, l’attore che interpretava Chandler in Friends, ha fatto ricordare a tutti Luke Perry, altro interprete scomparso e diventano famoso nel ruolo di Dylan in Beverly Hills 90210. Due protagonisti di due serie cult che hanno fatto la storia della televisione e che sono scomparsi prematuramente. In tanti durante gli anni di maggior successo si sono chiesti se Matthew Perry e Luke Perry sono fratelli o se almeno fossero parenti. Lo stesso cognome ha spesso confuso gli appassionati di televisione e si è cercato di capire se ci fosse un legame di parentela. Luke Perry è nato l’11 ottobre 1966, mentre Matthew Perry il 19 agosto 1969, tre anni di differenza che hanno aumentato le possibilità che i due fossero fratelli. Dylan in Beverly Hills è cresciuto in una tranquilla comunità rurale a Fredericktown, in Ohio. I suoi genitori si chiamano Coy Perry Jr. e Ann Perry. L’attore ha parlato pubblicamente della sua infanzia, in particolare del rapporto con il padre, sempre conflittuale. Ha riconosciuto al patrigno Steve Bennett il merito di aver assunto il ruolo di figura paterna nella sua vita e di avergli insegnato tutto ciò che doveva sapere per essere un grande uomo.

Matthew Perry e Luke Perry parenti?

Negli anni ’90, Luke Perry ha ottenuto il suo primo ruolo di spicco nella serie televisiva Beverly Hills, 90210 nel ruolo di Dylan McKay. Ha partecipato poi anche alla serie adolescenziale della CW Riverdale nel ruolo del padre di Archibald “Archie” Andrews, Fred Andrews. Nel 1993 ha sposato l’attrice Rachel Sharp dalla quale ha avuto un figlio e una figlia: Jack e Sophie. I due hanno divorziato nel 2003. Luke Perry è morto il 27 febbraio 2019. Matthew Perry, Chandler in Friends, è invece cresciuto a Ottawa prima di trasferirsi a Los Angeles. È nato a Williamstown, nel Massachusetts, dall’attore e modello John Bennett Perry e da Suzanne. Quando Matthews era ancora un bambino, lui e sua madre si sono trasferiti a Ottawa. Durante l’infanzia ha sviluppato passioni per il tennis e la recitazione, per poi trasferirsi a Los Angeles intorno ai 15 anni. Prima di ottenere la sua grande occasione in Friends, Matthew Perry ha avuto piccoli ruoli in programmi come Growing Pains, Second Chance e Call Me Anna. La svolta alla sua carriera è arrivata con il ruolo di Chandler Bing in una delle sitcom più popolari di tutti i tempi. Durante il periodo di Friends, l’attore ha lottato con l’alcol e i farmaci da prescrizione, che lo hanno portato a entrare in riabilitazione per due volte. Nonostante abbia ottenuto grande successo di pubblico al cinema con Mela e Tequila o FBI Protezione Testimoni e conquistato riconoscimenti per l’interpretazione di ruoli in tv come quello in West Wing o in Studio 60 on the Sunset Strip, sarà sempre conosciuto come il sarcastico Chandler Bing, il marito di Monica Geller e l’inseparabile amico di Joe e Ross. Matthew Perry è morto il 28 ottobre 2023 a Los Angeles e le causa della morte non sono state rivelate. Proprio la sua scomparsa ha fatto riaffiorare alla memoria l’attore Luke Perry. In realtà nonostante lo stesso cognome Matthew Perry e Luke Perry non sono fratelli e non hanno nessun legame di parentela.

