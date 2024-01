Morto David Gail chi era in Beverly Hills: Brenda non stava con Dylan?

Dopo Luke Perry e Joe E. Tata è morto un altro attore di Beverly Hills 90210: chi era David Gail e chi interpretava

Un altro tuffo nel passato con un pizzico di nostalgia per i fan del telefilm cult Beverly Hills 90210. Proprio in questi giorni Shannon Doherty, che interpretava Brenda Walsh, ha rivelato che il suo tumore si sta espandendo al cervello e che ha già pensato al funerale che dovrà essere una celebrazione della vita e non un momento triste.

In precedenza il mondo della televisione e del cinema aveva commemorato la memoria di Joe E Tata, titolare del Peach Pit, e soprattutto quella di Luke Perry, il tenebroso Dylan McKay, scomparso nel 2019 e che in Italia era famoso anche per la sua partecipazione a Vacanze di Natale 1995. L’attore di Beverly Hills 9020 morto ieri all’età di 58 anni era David Gail e interpretava Stuart Carson.

Non si tratta di un protagonista assoluto del telefilm, che annovera tra gli altri Tori Spelling nel ruolo di Donna e Jennie Garth in quelli di Kelly, ma per gli amanti della serie è stato un personaggio cruciale per lo sviluppo del rapporto tra Dylan e Brenda rispettivamente interpretati da Luke Perry e Shannon Doherty. Stuart Carson appare nella quarta stagione ed era giovane insegnante di letteratura inglese che lavorava per la California University.

Il suo incontro con Brenda avviene ad un appuntamento al buio che si trasforma in un colpo di fulmine con i due che si innamorano. Dopo poco il personaggio interpretato da David Gail diventa ufficialmente il fidanzato della sorella di Brandon e iniziano a preparare il matrimonio in programma a Las Vegas. Stuart Carson però nasconde un segreto che presto viene scoperto da Dylan: dietro l’aspetto di un ragazzo perbene c’è invece una realtà ben diversa infatti è uno spacciatore di droga.

La rivelazione spinge Brenda Walsh a lasciare Stuart e a rompere definitivamente la relazione ad un passo dal matrimonio. Successivamente dopo poco tempo lo stesso personaggio interpretato da David Gail muore in un tragico incidente d’auto.

David Gail causa morte attore Beverly Hills

Il ruolo di Stuart Carson è sicuramente quello più importante nella carriera dell’attore scomparso oggi all’età di 54 anni. Le cause della morte di David Gail è un tumore alle ossa anche se non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della famiglia.

Prima di entrare nel cast di Beverly Hills 90210 ha partecipato a Matlock ed ha recitato in 216 episodi di Port Charles interpretando il ruolo di Dr. Joe Scanlon. Si tratta di una serie spin-off del più famoso General Hospital. Il suo ultimo lavoro da attore è stato nel 2004 quando ha partecipato al film The Hollywood Mom’s Mistery nel ruolo di Justin.

Ad annunciare la morte di David Gail è stata la sorella Katie di cognome Colmenares che non è parente di Grecia, attrice venezuelana concorrente del Grande Fratello. I due sono fratelli da padri diversi.

