Giuseppe Garibaldi Gf lavoro dove fa il bidello

Giuseppe Garibaldi è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Su di lui si sa poco, non essendo un vip, se non che fa il bidello. Ecco la sua biografia.

Questa potrebbe essere anche la sua ultima apparizione al Grande Fratello, se le cose non andranno come sperato. Giuseppe Garibaldi è infatti entrato in nomination per la puntata di questa sera del popolare reality show di Canale 5. A partire dalle 21.25 di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, durante la quindicesima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, sapremo quale sarà il futuro del concorrente dal nome abbastanza ambizioso. Sono infatti in cinque a rischiare di essere eliminati dal televoto questa sera, e oltre a Giuseppe Garibaldi in nomination troviamo anche Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Valentina Modini. La sfida dovrebbe essere, secondo diversi sondaggi che si possono leggere online, proprio tra Giuseppe e Valentina, anche se la maggior parte dei siti specializzati indica l’impiegata proveniente da Borgomanero come la principale candidata a lasciare la casa più conosciuta d’Italia. Di Giuseppe Garibaldi non sappiamo tantissimo, dato che non è uno dei candidati VIP di questa edizione “mista” del Grande Fratello, che mescola sia personaggi famosi che persone comuni. Ciò che sappiamo di lui è che ha 30 anni ed è originario della Calabria, e che come lavoro fa l’operatore scolastico, ovvero quello comunemente chiamato bidello. Il giovane concorrente del Grande Fratello 2023 è nato a Palmi, un comune di appena 18.000 abitanti posto sul mare vicino a Reggio Calabria, ma vive in un altro comune lì vicino, Santa Cristina d’Aspromonte, che conta appena 774 abitanti. Non è chiaro però dove eserciti la professione di bidello né in che tipo di scuola, l’unico dettaglio che si conosce è che si tratta di una scuola di Piacenza dopo il concorrente del Grande Fratello si è trasferito dopo essere stato anche in Veneto.

Giuseppe Garibaldi Gf biografia

Ovviamente, la prima cosa che spicca di lui è la clamorosa omonimia con l’eroe risorgimentale, che ha suscitato anche ad Alfonso Signorini un’ovvia domanda su una possibile parentela. Su questo punto, il concorrente del Grande Fratello 2023 ha risposto che non c’è nulla di sicuro, alcuni dicono che sono parenti mentre altri si limitano a parlare di un errore all’anagrafe. Di sicuro, però, il personaggio storico con cui condivide il nome passò effettivamente dall’Aspromonte, la zona da cui lui è originario, e probabilmente ebbe qualche amante laggiù. Il “nostro” Giuseppe Garibaldi è nato a Palmi, vicino Reggio Calabria, il 23 gennaio 1993, e al momento ha dunque 30 anni. Fin da giovanissimo ha iniziato a lavorare come barman e nella piccola azienda agricola di famiglia, fino a che non ha deciso di trasferirsi nel Nord Italia. Nel 2020 è andato dunque a vivere in Veneto, e successivamente si è stabilito a Piacenza, in Emilia Romagna, dove ha trovato lavoro come collaboratore scolastico. Per arrotondare, di sera si dedicava invece all’attività di barman, già praticata in Calabria. Di recente, Giuseppe Garibaldi ha infine deciso di tornare nel suo luogo d’origine, Santa Cristina d’Aspromonte, continuando però questo doppio lavoro di collaboratore scolastico di giorno e barman di sera. Ha raccontato che fare il bidello è “un lavoro dignitoso”, e che apprezza il fatto di potersi rapportare con ragazzi molto giovani, e con i professori e le professoresse, “che è sempre buono, imparare fa sempre bene”. Il suo impiego a scuola gli permette di avere uno stipendio fisso stabile e di poter vivere una vita tranquilla, dedicandosi anche ad altro che gli piace maggiormente, ma ha sempre avuto un interesse nel mondo dello show business. Infatti, nel 2022 ha preso parte alle sketch comedy di Italia 1 Vita da crociera, facendo una piccola apparizione accanto ai protagonisti Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello. Non abbastanza, però, per entrare nel Grande Fratello 2023 come concorrente VIP, a quanto pare. Se volete seguirlo e saperne di più sulla sua vita privata, il consiglio è di mettere like al suo profilo Instagram, dal quale si scopre anche la sua passione per il calcio, praticata nella squadra del suo paese. Riuscirà Giuseppe Garibaldi a restare nella casa più chiacchierata d’Italia? Lo sapremo solo stasera, lunedì 30 ottobre 2023, seguendo la nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, dalle 21.25 su Canale 5.

