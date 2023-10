Grecia Colmenares figlio chi è il padre di Gianfranco Pelegri

Grecia Colmenares è una delle concorrenti vip del Grande Fratello 2023. È inoltre la madre di Gianfranco Pelegri, ma chi è il padre: i dettagli della sua vita privata.

Probabilmente agli spettatori e alle spettatrici più giovani il suo nome non dirà molto, ma chi ha qualche anno di più sa bene come Grecia Colmenares sia una specie di leggenda delle telenovelas (cioè, delle soap opera latinoamericane) del periodo tra gli anni Ottanta e Novanta. Il suo nome completo è Grecia Dolores Colmenares Mieussens, è nata a Valencia, in Venezuela, il 7 dicembre 1962, e oggi ha dunque 60 anni. Deve la sua fama a telenovelas di grande successo come Topazio, Maria, Grecia, Ti chiedo perdono, Manuela, Primo amore, Milagros e La voce del Signore, molte delle quali sono state trasmesse anche in Italia su Rete 4, riscuotendo un grande successo. Il che le ha permesso, più di recente, di arrivare in tv nel nostro paese, reinventandosi come concorrente di reality show. Infatti, il Grande Fratello 2023 non è certo il suo esordio nel settore, dato che già nel 2019 aveva preso parte alla quattordicesima edizione de L’isola dei famosi. Questa sera si trova a rischio eliminazione, però, inserita nella sfida che si deciderà al televoto e che la vede coinvolta assieme a Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Valentina Modini. Per sua fortuna, i sondaggi al momento la danno come una delle favorite per salvarsi dall’eliminazione.

La sua vita professionale la conosciamo, ma cosa sappiamo sulla vita privata di Grecia Colmenares? L’attrice venezuelana ha un unico figlio, che si chiama Gianfranco Pelegri ed è nato il 4 settembre 1992 a Buenos Aires, in Argentina, dove la madre lavorava come attrice all’epoca. Il ragazzo ha dunque 31 anni, ma non fa parte direttamente del mondo dello spettacolo. Dopo essersi laureato in Marketing e Affari Internazionali all’Università Internazionale della Florida, negli Stati Uniti, ha iniziato una carriera di imprenditore che gli sta dando molto successo. Ha un profilo Instagram da oltre 16.000 follower in cui mostra molto della sua attività lavorativa, ma non è sposato e non ha figli, anche se in passato ha avauto una relazione con l’influencer costaricana Laura Ortega, con cui è stato insieme dal 2016 al 2018. Gianfranco Pelegri è figlio di Grecia Colmenares e del suo secondo marito, l’imprenditore argentino Marcelo Pelegri. Su di lui non ci sono molte informazioni disponibili online, e così non sappiamo esattamente quale sia il suo settore lavorativo specifico, ma sappiamo che è stato a lungo sposato con Grecia Colmenares, a cui ha dato il suo unico figlio. Poi, il rapporto tra i due si è rotto e i due hanno divorziato. I motivi della separazione non sono mai stati resi pubblici, ma Grecia Colmenares ha spiegato proprio all’interno della casa del Grande Fratello che i due hanno ancora un bellissimo rapporto, anche se diverso da quello che gli aveva portati a sposarsi e a fare un figlio insieme.

Grecia Colmenares primo marito

Come detto, Marcelo Pelegri è il secondo marito di Grecia Colmenares, oltre che padre del suo unico figlio. Non è stato dunque né il primo né l’ultimo individuo con cui la 60enne star televisiva venezuelano ha avuto una relazione importante. Dopo di lui, la concorrente del Grande Fratello 2023 ha avuto una storia con l’attore e modello spagnolo Chando Erik Luna, ma in precedenza aveva avuto ovviamente un altro marito. Si tratta di Henry Zakka, anche lui attore venezuelano, di quattro anni più vecchio di Grecia Colmenares, essendo nato a Caracas il 29 luglio 1956. Divenuto celebre grazie ad alcune telenovelas come La casa de al lado e Una maid en Manhattan, aveva conosciuto Grecia Colmenares sul set di Topazio e i due si erano immediatamente innamorati, decidendo di sposarsi nel 1978. All’epoca, lui aveva 20 anni, mentre lei ne aveva appena 16. Il rapporto tra i due non durò molto, anche a causa della giovane età, e infine la coppia divorziò già nel 1984. Successivamente, però, i due sono rimasti in ottimi rapporti, tornando anche a recitare assieme in alcune serie tv. L’ultimo lavoro importante di Henry Zakka è la telenovela messicana Amara a muerte, prodotta tra il 2018 e il 2019, nella quale ha interpretato il ruolo di Camilo Guerra.

