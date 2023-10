Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara che brutta fine!

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 10 novembre vedono Roberto e Marina fare un piano per fare fuori Lara per sempre

Un Posto al Sole, la soap opera italiana più longeva che narra la quotidianità degli abitanti di Palazzo Palladini a Napoli, anticipazioni alla mano, negli ultimi giorni ha come filone principale Roberto Ferri e sua moglie Marina e, ovviamente, Lara Martinelli con le sue diaboliche trovate per minare la serenità della coppia. Quest’ultima, finita in prigione dopo il tentato omicidio ai danni della signora Ferri nella quale è rimasta ferita Ida, è tornata alla carica proprio nelle ultime ore. Il ricatto a Roberto Ferri ha funzionato; la testimonianza di Marina ha di fatto scagionato Lara dall’accusa di tentato omicidio che ora è sempre più convinta di trascorrere solo pochi giorni in carcere prima della liberazione definitiva. Intanto, il colpo di scena si è già consumato, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ed è anche un tema cruciale per gli spoiler di Upas sulla morte di Lara. La Martinelli, ottenuto un permesso dal Gip, si è presentata in Chiesa nel giorno del battesimo del piccolo Tommaso, lasciando di sasso i partecipanti alla cerimonia, da Roberto a Marina fino alla stessa Ida e Filippo e Serena. L’ennesima ingerenza da parte della donna mal digerita da Marina, sempre più convinta di doversi liberare di lei in maniera definitiva. Lara, con tono di sfida, guardata a vista da due agenti della Polizia Penitenziaria all’interno della chiesa ha preso il piccolo Tommaso in braccio prima che prendesse il via la cerimonia. Ed ora cosa accadrà? Le anticipazioni di Un posto al Sole dal 6 al 10 novembre sono a dir poco sorprendenti. Finalmente Roberto Ferri smette di essere l’ameba che ha dimostrato in questi mesi e sta ad ascoltare ciò che Marina hai in mente per fare fuori la malvagia rivale una volta e per tutte.

Anticipazioni Un Posto al Sole il piano per Lara

Le trame ufficiali ci rivelano, infatti, come la situazione stia diventando sempre più complessa per la Giordano, arrivata al limite della sopportazione; la donna non tollera più le provocazioni del personaggio di Chiara Conti e tornerà alla carica con il piano originario già esposto al marito, quello di eliminare la sua ex. Fondamentale anche un’altra figura chiave per fare fuori la Martinelli sembra finalmente accendersi la luce sulla misteriosa febbre che colpiva il piccolo Tommaso appena neonato. Il pediatra che ha curato il bambino, cercherà di mettersi in contatto con Roberto per rivelargli i suoi dubbi circa quei malori all’apparenza inspiegabili. Il medico spiegherà all’imprenditore come sia convinto che la febbre continua che colpiva Tommaso fosse indotta proprio da quella che crede sua madre. La chiacchierata tra i due turberà molto l’imprenditore che finalmente si renderà conto quanto è stato stupido e si vergognerà di se stesso. Un confronto poi tra Ferri e Lara darà la conferma definitiva all’uomo che fossero fondati i sospetti del Dott. Correale e metterà in luce anche il lato più “noir”, malvagio se vogliamo della Martinelli. E’ la goccia che fa traboccare il vaso. Marina, decisa più che mai a proteggere il nuovo quadro familiare che si è creata con Roberto, Tommaso ed Ida, tornerà alla carica con la sua proposta di liberarsi definitivamente di Lara, trovando stavolta campo fertile nell’imprenditore. Stando alle anticipazioni di Un posto al Sole dal 6 al 10 Novembre Roberto e Marina proveranno a uccidere Lara senza lasciar traccia iniziando a mettere in moto il piano per cancellare Lara dalle loro fine, stavolta in maniera definitiva. Solo nelle prossime settimane scopriremo se il piano di due andrà a buon fine, con il capitolo Lara che potrà essere definitivamente chiuso dagli sceneggiatori ma anche da tutti i fan della soap, sempre più desiderosi di vedere Roberto e Marina tranquilli e felici e pronti a crescere il “loro” bambino Tommy insieme ad Ida. Non è però finita qua riguardo agli spoiler su Upas. Ci sono, infatti, delle voci non confermate su altre due ipotesi: una vede Lada morire per mano di Ida che stufa decide di sacrificarsi e di andare in galera per omicidio per salvare suo figlio. L’altra, sempre con protagonista la polacca, vede la ragazza rivelare tutto alla prossima polizia.

