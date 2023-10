Reazione a Catena chi sono i Cugiverba e quanto hanno vinto

A Reazione a Catena spopolano i Cugiverba, nuovi campioni che totalizzano montepremi da capogiro. Quanto hanno vinto fino a oggi

Reazione a Catena continua a essere uno dei game show più amati e seguiti della televisione italiana, se non proprio quello di maggior successo in assoluto nella fascia pre serale. Il programma di Rai 1 va ormai in onda dal 2007 ma non accenna a smarrire nemmeno un poco del suo appeale sul grande pubblico, che è sempre più interessato alle squadre dei campioni che periodicamente si avvicendano alla testa del programma, nel tentativo di portare a casa il montepremi messo in palio dalla Rai. Attualmente i campioni di Reazione a Catena sono i Cugiverba, un terzetto che si sta imponendo ormai da un po’ di giorni, e che si è già portato a casa una discreta somma: riusciranno a migliorare il proprio gruzzoletto nelle prossime puntate? Solo seguendo il programma condotto da Marco Lioni potremo avere la risposta a questa domanda, ma nel frattempo scopriamo qualcosa di più su questi ragazzi che stanno dominando lo show di Rai 1. I Cugiverba hanno debuttato nella puntata di giovedì 26 ottobre a Reazione a Catena, riuscendo a spodestare i precedenti campioni, i Greentosi, indovinando ben 12 parole nel gioco l’Intesa Vincente e raggiungendo così la sfida finale. In breve, questo terzetto ha riscosso grande simpatia tra il pubblico, ma ha anche dimostrato di avere un’ottima intesa e la capacità per vincere più volte il montepremi di Reazione a Catena. I Cugiverba sono tre giovani ragazzi (più precisamente, un ragazzo e due ragazze) originari di Roma, e come potete immaginare dal nome che si sonos celti sono legati da un rapporto di parentela, essendo tra loro cugini. I loro nomi sono Valentina, Valeria e Stefano: le due ragazze sono sorelle, e di cognome fanno Di Livio, mentre Stefano è il loro cugino, anche se non conosciamo il suo nome completo. I tre sono legati da una grande passione per i rompicapo e i giochi d’intelligenza, oltre che ovviamente per i cruciverba, un’altra cosa che si può intuire dal nome scelto per la loro squadra. Molto agguerriti, si sono anche scelti una sorta di grido di battaglia, che fa: “Uno, due, tre, Gambatte!”. Quest’ultima parola, “gambatte” non è italiana ma bensì giapponese, e significa “coraggio”. Una scelta di questo motto è farina del sacco di Valeria, che è un’appassionata di lingue straniere e conosce il giapponese. Per contro, sua sorella Valentina è una studentessa di Lettere moderne all’Università La Sapienza di Roma. I Cugiverba, infatti, sono originari della Capitale. Non sappiamo però altro su di loro, dato che le loro età non sono state rese note, e nemmeno si sa che lavoro facciano o cosa studino Valeria e Stefano, che rimane il più “misterioso” del terzetto campione di Reazione a Catena. Il successo dei nuovi campioni è stato però abbastanza indiscutibile finora, e la squadra romana è stata in grado di portarsi a casa già una bella somma. Di quanto parliamo esattamente, però?

I Cugiverba hanno esordito a Reazione a Catena il 26 ottobre, come abbiamo detto, e sono riusciti a eliminare i Greentosi, che erano i precedenti campioni del programma di Rai 1. Il terzetto romano ha dimostrato un buon amalagama, ottenendo risultati molto importanti e portando a casa il montepremi già nelle prime due puntate a cui hanno participato. Il 26 ottobre, dopo aver avuto la meglio sui Greentosi, alla sfida finale i Cugiverba hanno indovinato la parola “CAVALLO” e si sono aggiudicati un montepremi di 6.875 euro. Il giorno seguente si sono confermati, raggiungendo di nuovo la sfida finale di Reazione a Catena e indovinando la parola giusta un’altra volta, anche se con qualche difficoltà in più. Il 27 ottobre, dunque, hanno portato a casa altri 3.000 euro. Hanno poi ottenuto una terza vittoria, anche se molto meno cospicua delle precedenti, ottenendo solamente 209 euro. Un magro bottino, che è però servito per andare a rimpinguare ulteriormente il loro montepremi totale, che vale attualmente 10.984 euro. Vale a dire oltre 3.300 euro a testa. Ma l’avventura dei Cugiverba a Reazione a Catena non è ancora finita, e nella puntata di stasera proveranno ancora ad aumentare la propria vincita.

