Uomini e Donne anticipazioni chi sostituisce Manuela: la conosci!

Uomini e Donne chi è la nuova tronista che sostituisce Manuela. Le anticipazioni di cosa succederà dopo che ha lasciato il programma

Non sempre si riesce a trovare l’amore a Uomini e donne, e i fan del dating show delle reti Mediaset lo sanno bene. I casi di coppie formatesi nel programma di Maria De Filippi e che poi non hanno retto fuori dallo studio di Canale 5 sono ovviamente molti, ma a volte le cose possono finire ben prima, senza nemmeno arrivare a questa fase. Per esempio questo è il caso di Manuela Carriero, 34enne ormai ex tronista di Uomini e Donne, che dopo meno di un mese dal suo ingresso nel programma ha deciso di arrendersi e lasciare lo show. Manuela era arrivata a inizio ottobre, sedendosi sul trono classico di Uomini e Donne. Pugliese di 34 anni, era già conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione a un altro programma di coppie e relazioni sentimentali, Temptation Island. Aveva infatti preso parte all’edizione del 2021 assieme al suo ragazzo di allora, Stefano Sirena, e durante lo show il rapporto tra i due era esploso, con Manuela che aveva suggellato la fine della relazione dando uno schiaffo al ragazzo durante il falò di confronto finale. Successivamente, sempre a Temptation Island si era messa insieme a Luciano Punzo, ex concorrente del Grande Fratello VIP, ma la storia tra i due, iniziata ufficialmente dopo l’uscita dal programma, si è interrotta nel 2022. Manuela Carriero era dunque arrivata a Uomini e Donne all’inizio di ottobre come nuova tronista in cerca di un nuovo fidanzato. Inizialmente era stata corteggiata da Michele, un impiegato del Comune di Capri, e sembrava essere pronta a ricambiare le sue attenzioni, ma presto il comportamento del ragazzo si è rivelato molto diverso da quello che Manuela aveva sperato, e ha deciso di allontanarlo. Piuttosto avvilita per la fine di questa frequentazione, si era avvicinata un poco a Carlo, un altro suo corteggiatore, ma il rapporto tra i due non è sbocciato. La ragazza stando alle anticipazioni di Uomini e Donne ha deciso di rifiutare entrambi i suoi due spasimanti e addirittura lasciare il dating show condotto da Maria De Filippi. Questo è successo perché, secondo Manuela, né Michele né Carlo sono realmente interessati a lei, e lo ha detto in faccia a entrambi nello studio. Manuela Carriero ha quindi deciso di lasciare Uomini e Donne, e il suo posto da tronista dovrà quindi essere preso da un’altra ragazza. I fan dell’ex concorrente di Temptation Island potranno continuare a seguirla sul profilo Instagram, nell’attesa di capire se troverà un nuovo fidanzato. Ma per adesso il pubblico di Uomini e Donne si sta domandando chi prenderà il posto di Manuela sul trono classico del dating show condotto da Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne chi è Michele corteggiatore Manuela

Uomini e Donne anticipazioni nuova tronista

Stando alle anticipazioni su Uomini e Donne su chi sarà la nuova tronista dopo Manuela, l’ipotesi più gettonata è quello di una vecchia conoscenza del pubblico delle reti Mediaset, ovvero Francesca Sorrentino. 23 anni, è tecnico di riabilitazione psichiatrica presso l’Università di L’Aquila e vive a Giuliano di Roma, ma il grande pubblico la conosce per la sua partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island, proprio come Manuela Carriero, di cui potrebbe diventare la sostituta. Francesca Sorrentino si era presentata al programma assieme al suo fidanzato storico, Manuel Maura, con cui stava assieme da due anni e mezzo, seppur con qualche tira e molla. La coppia è definitivamente esploso proprio durante Temptation Island, e quindi Francesca è oggi single e sarebbe pronta a tornare subito in tv a Uomini e Donne. Già in precedenza il suo nome era stato accostato allo studio di Canale 5, ma secondo Maria De Filippi non era ancora pronta per passare a questa nuova esperienza. Il suo però non è l’unico nome che circola per la prossima tronista del dating show più seguito d’Italia. Si parla come nuova tronista anche di Carola Carpanelli, che abbiamo già visto sul trono classico e che è tornata single di recente, dopo la fine della sua relazione con Federico Nicotera. Tuttavia, queste indiscrezioni sono ancora senza conferma, e non è detto che una tra Francesca e Carola arrivi veramente a sedersi sul trono di Uomini e Donne nelle prossime puntate. Potrebbe quindi esserci un terzo nome ancora non svelato dagli esperti, oppure la decisione sulla sostituzione di Manuela potrebbe essere rinviata a gennaio, con entrambe le due possibili troniste che entreranno nello show.

Copyright Image: ABContents