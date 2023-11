Anticipazioni Grande Fratello 2 novembre: censurata Bea!

Al centro delle anticipazioni di stasera 2 novembre Garibaldi e Beatrice, lo sfogo di Fiordaliso e una censura che crea un caso

Le Anticipazioni del Grande Fratello 2023 di stasera 2 novembre sono all’insegna del Beatrice Gate con una grande novità: Fiordaliso le ruberà la scena. La cantante di Non voglio mica la luna è scoppiata all’improvviso, dimostrando di covare non poco malcontento nei confronti di molti concorrenti ritenuti in sostanza inetti ai fini del gioco. Per l’artista, Angelica che fa tanto per non essere nominata, in realtà, non fa nulla per gli altri, cucina solo per se stessa e dovrebbe andare in nomination per mettersi alla prova. Mirko, invece, continua a parlare di Greta senza che il pubblico a casa riesca a scoprire qualcosa in più su di lui, risultando un comodino. Fiordaliso avuto da ridire anche sul comportamento di Letizia, troppo frignona, definendo questo cast giovane ma moscio riguardo ai Nip. Nelle ultime ore gli equilibri si sono rotti e il gruppo comincia a vacillare, l’impressione è che si vogliano creare dinamiche diverse dal Bea contro tutti. Continuando con le anticipazioni del Gf del 2 novembre stasera sarà una puntata divertente ed anche all’insegna della… paura. Signorini, infatti, manderà in onda le clip relative agli uomini della produzione che nella notte di Halloween hanno spaventato alcuni degli inquilini della casa, in particolar modo Grecia Colmenares, Rosy Chin ed Anita Olivieri. Ampio spazio, poi, anche ai sentimenti che stanno nascendo all’interno della Casa, in particolar modo quelli tra Letizia e Paolo. I due sembrano ormai prossimi al primo bacio e Signorini farà vedere al pubblico i timori del macellaio romano secondo i quali la donna possa farsi condizionare dalle opinioni degli altri coinquilini della Casa. Paolo, infatti, è considerato da tutti un bravo ragazzo e crede che questo possa incidere nella “scelta” di Letizia. Al contempo, quest’ultima ha già dichiarato di non voler procedere con passi che all’esterno delle mura più spiate d’Italia non abbiano il significato appropriato. Spoiler alla mano Garibaldi sarà sotto giudizio, nel frattempo, ha chiesto scusa alla Luzzi ma la donna continua a restare fredda, allontanandosi anche da Massimiliano Varrese. Novità riguardano anche Mirko ed Angelica; i due sono molto in sintonia, sono sempre più vicini e sembra possa scattare qualcosa, sebbene entrambi fidanzati all’esterno della Casa. Una situazione evidenziata anche da Greta Rossetti pronta addirittura a diventare una nuova concorrente del reality. Ci sarà infine una sorpresa per Ciro Petrone, negli ultimi giorni apparso decisamente giù di morale, riabbraccerà questa sera al Gf la storica fidanzata Federica. Rosy Chin riabbraccerà suo marito, Giselda sua madre. Anticipazioni alla mano sulla puntata del Grande Fratello di stasera 2 novembre ha colpito il popolo di Twitter una censura fatta dalla regia durante la diretta giornaliera nei confronti di Beatrice. L’attrice di vivere stava parlando del suo ruolo da autrice del programma L’Eredità e subito l’audio è stato abbassato , creando forti dubbi: è una questione di concorrenza o la Luzzi sta mentendo?

Grande Fratello sondaggi televoto stasera 2 novembre

Per quanto riguarda il televoto, ricordiamo come siano quattro i nominati che andranno in nomination. Gli immuni scelti dagli altri concorrenti della Casa sono Ciro, Anita, Paolo, Angelica e Giampiero a cui sono stati aggiunti Giuseppe e Greta direttamente da Cesara Buonamici. Alex, Beatrice, Giselda e Beatrice vanno al televoto ed il meno votato direttamente in nomination rischiando poi l’eliminazione nella prossima puntata, che andrà in onda il 6 novembre. Nella puntata di stasera sarà svelato anche l’esito del televoto – in positivo – tra i quattro summenzionati; i telespettatori, come ormai è consuetudine, saranno chiamati a votare in positivo e chi riceverà meno voti andrà in nomination. Stando ai risultati pubblicati dal Forum del Grande Fratello, al momento non sembra essere in discussione il nome della preferita.

Si tratta di Beatrice Luzzi che al momento ha percentuali davvero bulgare; ben il 60% delle preferenze per lei (66,44%), una cifra altissima se consideriamo come siano in quattro a contendersi le preferenze. Al secondo posto troviamo Fiordaliso (12,09%), seguita a ruota da Giselda Torresan (12%), con la distanza tra le due davvero molto bassa in termini di voti. Ultimo, invece, Alex Schwarzer con pochissimi voti a favore (9,47%) ed una percentuale davvero bassa che fa pensare come sia lui ad andare in nomination per il televoto del 6 novembre.

