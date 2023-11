Ciro Petrone fidanzata chi è Federica: il loro segreto

Chi è Federica Caputo fidanzata del concorrente del Grande Fratello Ciro Petrone: insieme hanno scritto la storia di Temptation Island

Ciro Petrone è uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello. L’attore originario di Napoli, noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Pisellino nel film di Gomorra, vanta una lunga militanza nel mondo dello spettacolo e della televisione e ora è salito nuovamente alla ribalta grazie al Grande Fratello. Tra i momenti più memorabili legati al gieffino ce n’è uno che Ciro ha condiviso con la sua fidanzata, Federica, con cui l’attore ha partecipato qualche anno fa a Temptation Island. La dolce metà del partecipante al Grande Fratello, dunque, è un volto noto al grande pubblico, anche se non fa parte del mondo dello spettacolo come l’attore. La fidanzata di Ciro Petrone si chiama Federica Caputo, è nata il 14 Aprile del 1996 sotto il segno dell’Ariete, ha quindi 27 anni, nove anni meno del fidanzato, e di lavoro è una commercialista. Federica Caputo ha studiato Legge all’Università Federico II di Napoli con l’obiettivo di diventare un avvocato poi successivamente ha preferito optare per gli studi in Economia e Commercio. L’amore tra Federica e Ciro va avanti ormai da parecchio: i due si sono conosciuti casualmente per strada e messi insieme nel 2011, quando la ragazza aveva appena quindici anni. Dopo ben otto anni insieme, Federica ha scoperto che il suo partner si scambiava dei messaggi con altre ragazze, per cui i due hanno vissuto un profondo momento di crisi, decidendo di partecipare a Temptation Island per recuperare la loro intesa. Missione compiuta, perché oggi i due sono felicemente fidanzati, anche se alcune parole di Ciro al Grande Fratello hanno fatto suonare un campanello d’allarme. Stando al suo racconto, l’attore e la fidanzata Federica starebbero vivendo un periodo non semplicissimo, perché la ragazza, dopo anni di relazione, vuole avere delle certezze che lui, in questo momento, non riesce a garantirle. In sostanza non vuole sentir parlare di matrimonio, nonostante abbia 36 anni. Da qui un po’ di sconforto per il volto di Gomorra il film, che però sta vivendo questa esperienza al Grande Fratello come un’importante prova personale, in grado magari di influire positivamente anche sul suo rapporto con Federica.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne Over chi è Elena e che lavoro fa

Ciro Petrone Temptation Island

Ripercorriamo, a questo punto, la storia di Ciro Petrone e Federica Caputo a Temptation Island. I due hanno preso parte all’edizione vip dello show nel 2019 e hanno regalato uno dei momenti più iconici della storia del programma. Provato dalla separazione con la sua fidanzata, Ciro Petrone ha fatto irruzione nel villaggio delle ragazze, così da convincere l’amata ad andare via con lui. A causa di questa scelta, chiaramente, i due sono stati squalificati, ma l’esperienza a Temptation Island ha comunque sortito gli effetti sperati, perché Ciro e Federica sono rimasti insieme e hanno rinforzato la propria relazione. Su Instagram possiamo vedere molti scatti dei due, che hanno saputo superare i momenti di difficoltà e andare avanti nella loro relazione. Ora con la partecipazione di Ciro al Grande Fratello, l’amore tra i due torna in auge e sui social si parla molto di loro. L’uomo ha palesato la voglia di vedere la sua fidanzata, con cui non è stato separato a lungo, e il fandom sta chiedendo ad Alfonso Signorini di concedere questo regalo a Ciro, con la speranza che prima lui non cerchi di fuggire anche dalla casa del Grande Fratello, replicando una scena rimasta nella mente di tantissimi spettatori. L’attore ha anche aggiunto qualche dettaglio in più sugli ultimi anni trascorsi insieme alla sua fidanzata, dopo il programma condotto da Filippo Bisciglia a tradito Federica, ma questo grandissimo errore gli ha fatto capire quanto la ama.

Copyright Image: ABContents