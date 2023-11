Uomini e Donne Over chi è Elena e che lavoro fa

Chi è Elena Di Brino, dama del trono over di Uomini e Donne: la conoscenza con Maurizio e il paragone con Gemma

Tra le protagoniste del trovo over di Uomini e Donne c’è Elena di cognome Di Brino, dama di cui si sta parlando molto sui social per il suo rapporto con Maurizio Laudicino. Nata nel 1970, non sappiamo in quale data e quale sia il suo segno zodiacale, Elena ha 53 anni di età ed è originaria di Roma, ma da anni ormai è trapiantata a Campobasso. La vita professionale della dama che ha stregato Maurizio Laudicino ha attirato l’attenzione perché ha parlato del fatto che per il suo lavoro preferisce evitare di essere al centro, a suo dire, di siparietti come quelli con Gemma Galgani. Elena ha studiato a Campobasso, diplomandosi all’Istituto tecnico commerciale L. Pilla, e ha cominciato poi a lavorare nell’ambiente bancario, arrivando a ricoprire di lavoro il ruolo di direttrice nella Banca dell’Adriatico. Elena di cognome Di Brino si definisce una persona molto professionale sul suo lavoro e anche nel parterre si è presentata sempre in maniera impeccabile e attirando le simpatie del pubblico, che ha riconosciuto una certa classe alla donna. Come detto, si sta parlando molto della dama di Campobasso sui social, soprattutto per la conoscenza che sta portando avanti con Maurizio, uno dei grandi temi in questo momento di Uomini e Donne. Per ciò che riguarda il suo passato sentimentale, la dama non si è mai sbilanciata troppo sui suoi vecchi amori. Si è parlato di una storia risalente a quando Elena era un’adolescente di appena 15 anni e ha vissuto una grande passione con un ragazzo, ma tutto rimane molto sfumato. Per il resto, sappiamo che la dama non ha relazioni da 4 anni e che è ovviamente single, condizione necessaria per partecipare a Uomini e Donne. Inoltre Elena ha una figlia, ormai adulta, ma non è noto se in passato ha avuto un marito e o un compagno che è il padre della bambina che ha avuto.

Uomini e Donne Over Elena e Maurizio

Dopo aver frequentato Gemma Galgani, Maurizio Laudicino è rimasto molto intrigato da Elena Di Brino la quale ha ricambiato l’interesse confessando di apprezzare l’uomo soprattutto dal punto di vista intellettuale e comunicativo. Però nonostante le prime uscite non c’è più certezza per Elena che non è sicura dei veri sentimenti di Maurizio tirato sempre più in ballo per la precedente frequentazione con Gemma Galgani e accusato di farsi pubblicità attraverso la ex di Giorgio. Secondo Elena però il cavaliere era ancora un po’ confuso e per questo, in un primo momento, non sembrava riuscirsi a sbilanciare. Incideva su questa sensazione d’incertezza, chiaramente, ancora il rapporto tra Maurizio e Gemma, con l’uomo che ha allontanato la dama, ma comunque la loro frequentazione è stata uno dei temi importanti dell’ultimo periodo nel trono over di Uomini e Donne. A tal proposito, sul web la stessa Elena è stata paragonata a Gemma, ma la dama di Campobasso ha preso le distanze da questo paragone, apprezzando molti lati della personalità della Galgani, come ad esempio l’attenzione alla cultura o la comunanza di molti argomenti di cui parlare, ma ci sono anche delle sostanziali differenze tra loro. Quella più evidente, a detta di Elena Di Brino, è nell’approccio verso gli altri uomini, con la dama che si è definitiva più pragmatica, lontana dai voli pindarici che da anni ormai contrassegnano le relazioni di Gemma. Basterà questa differenza a far andare diversamente le cose tra Elena e Maurizio rispetto a come sono andate con la Galgani? Si, le intenzioni c’erano e si sono concretizzate. La donna non ha nascosto il proprio apprezzamento verso Maurizio, lo ha definitivo energico e solare e si è anche detta aperta all’idea di una relazione a distanza. È stato lo stesso cavaliere, però, a ritrovare la bussola, capendo che la relazione con la bancaria può avere degli sviluppi fuori dagli studi, baciandosi più volte. Elena e Maurizio hanno lasciato insieme Uomini e Donne Over, sono usciti dal programma e si sono fidanzati.

