Giselda Torresan malattia: il suo racconto

Giselda Torresan, la veneta del Grande Fratello, ha avuto una malattia. E’ stata la stessa ragazza a raccontarlo ai suoi coinquiliniSì, Giselda Torresan ha avuto una malattia ma non è quella che tutti gli italiani pensano, quelli più ignoranti. Sorridente, dolce e con poca voglia di litigare la veneta è a tratti una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini. La 34enne trevigiana ed ex operaia che ha deciso di prendere parte a questa edizione del reality show con il solito scopo di far vedere com’è realmente. Nella Casa si è raccontata a tutto tondo, anche i momenti più bui della vita che ha dovuto affrontare e dal quale, fortunatamente, ne è uscita. Tra questi, la malattia, perché può essere definita così per quanto è pesante, che l’ha colpita. Giselda, in seguito ad una grande delusione d’amore, è diventata anoressica, una forma tale da averla portata a pesare appena 48 kg che ha preoccupato tutti, dai suoi genitori e familiari in genere fino agli amici. E per fortuna proprio il calore di chi le vuole bene oltre alle sue amate montagne le hanno permesso di superare questo brutto male. La veneta del Gf 2023 è entrata nel tunnel dell’anoressia dopo la fine della sua relazione durata ben cinque anni con un uomo che credeva perfetto; un addio tormentato che le ha provocato sofferenze e delusioni quattro anni fa, quando è terminata la storia interrotta bruscamente, con un tradimento. Relazione iniziata con un colpo di fulmine sul luogo di lavoro, con lei ed il suo ex che lavoravano come lavapiatti. Giselda, di fatto, ha perso la gioia di vivere ma anche l’appetito, tanto da non voler mangiare in nessun modo, oltre ad isolarsi dal mondo esterno. L’appassionata di montagne ha anche raccontato all’interno della reality show di aver sofferto di un’altra malattia, la depressione fino all’autolesionismo. Si nutriva a volte solo dopo giorni di digiuno e con pochi biscotti per reggersi in piedi. La Torresan, ora, è completamente rinata; la donna ha messo alle spalle il momento buio e sta vivendo nel miglior modo possibile la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Giselda Torresan bullismo

In cucina accanto a Rosy Chin, Giselda del Grande Fratello 2023 ha anche raccontato come la solitudine faccia ormai parte di sé; una sorta di forma di autodifesa per la donna che quando frequentava le scuole è stata vittima di bullismo. Una vera e propria piaga che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede negli istituti italiani tra medie e scuole superiori. La prendevano in giro per il suo aspetto fisico, lei non aveva la forza di reagire e stava in disparte, sempre isolata e senza amici ha raccontato, scendendo poi nei dettagli di questa terribile sofferenza. I suoi denti storti erano presi tanto di mira, fino a definirla castoro e deriderla, ha proseguito la Torresan che è riuscita a confidarsi con una delle amiche conosciute all’interno della casa. Da qui poi l’ammissione di stare bene da sola, motivando anche perché al Grande Fratello Giselda non riesce a socializzare pienamente, preferendo spesso stare in solitaria. Un’amara riflessione per chi ha sperimentato sulla propria pelle quanto può essere “crudele” il branco quando ti prende di mira. Queste cose mi hanno fatto soffrire” la sua ammissione, “ma mi sono rafforzata. Quando andavo alle superiori ho avuto problemi alimentari, alle superiori per pranzo mangiavo esclusivamente biscotti”, ha poi concluso il discorso, segnale evidente di come anche ben prima di cadere quasi nell’anoressia qualche anno più tardi, aveva mostrato segnali di tal genere.

