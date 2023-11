Eliminato X Factor 2023 seconda puntata: chi è stato ripescato

Il secondo eliminato di X Factor 2023, il caso ripescaggio, Maria Tomba si dichiara in musica al collega concorrente Settembre

Ieri sera nella puntata di X Factor del 2 Novembre è uscito un concorrente di punta di Fedez. Il secondo live ha avuto come ospite Elodie che ha spaccato con un mix dei suoi ultimi successi. Fronte polemiche, invece, è stata la volta di Morgan contro Dargen D’Amico per l’assegnazione del brano Chiagn di Geolier a Settembre, ritenuto un bravo performer che la sua comfort zone. La serata si è aperta però con il ripescaggio. Quest’anno è stato introdotto nel programma condotto da Francesca Michielin una grande novità: dopo la prima eliminazione, in questo caso quella degli Animaux Formidable di Morgan, c’è stata la possibilità per un concorrente scartato nelle prime fasi di arrivare ai live. I giudici hanno selezionato Anna Castiglia, cantautrice catanese scartata agli home visit da Morgan per non bruciare il suo talento, e gli Astromare, eliminati da Fedez ai Last Call. A scegliere tra il duo e la cantante è stato il pubblico con il televoto. Chi è stato ripescato ieri sera a X Factor 2023 sono stati gli Astromare che sono diventati concorrenti di Morgan, un po’ a sorpresa visto che per molto tempo Anna Castiglia è stata virale sui social per le sue performance chitarra e voce. Il duo ha portato sul palco un medley: Whole Lotta Shakin’ Goin’ On e Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis. L’artista catanese ha invece scelto il suo cavallo di battaglia In un tempo piccolo nella versione di Franco Califano. Dargen, Fedez e Ambra si sono dichiarati entusiasti di questa scelta da parte del pubblic. In particolare, il produttore ha ammesso che gli Astromare possono fare qualsiasi cosa perché hanno talento. Marco Castoldi ha invece sottolineato che non può garantire un futuro discografico ai due. Al primo ballottaggio ieri sera X Factor nella seconda puntata del 2 novembre è andato Gaetano De Caro, il 17enne barese della squadra di Ambra “Dancing on my Own”. Critiche ed elogi per lui, Dargen è soddisfatto per l’inizio di percorso che sta facendo, Morgan non si è emozionato ascoltandolo. Le altre esibizioni della prima manche sono state quelle del solito dandy con Giulia di Gianni Togni, Maria Tomba You Shook Me All Night Long degli AC/DC, Selmi con Non Surprises dei Radiohead, Stunt Pilots, che cantano Englishman In New York di Sting e Angelica con il brano Love Me Again di John Newman. Dargen vorrebbe vedere Angelica in brani più dinamici, gli Stunt Pilots sono stati apprezzati da tutti, perfino da Morgan che li vede come esempio perfetto di Come seguire una cover. Di Selmi è stata apprezzata l’emotività, sempre Morgan ha valutato la performance di Maria Tomba sullo stile di Madonna. Il solito Dandy, invece, è stato elogiato per il suo modo di tenere il palco.

Eliminato X Factor seconda puntata: tilt al ballottaggio

Ieri sera nel secondo live di X Factor 2023 del 2 novembre al secondo ballottaggio è stata eliminata Asia di Fedez che ha dovuto affrontare Gaetano De Caro. La rapper ha cantato All The Stars di Kendrick Lamar con SZA, un brano ritenuto troppo difficile da Dargen. Matteo Alieno ha portato sul palco Dio mio no di Lucio Battisti, i Sickteens in Voices di Russ Ballard, Settembre ha cantato Chiagn di Geolier, gli Astromare Don’t Stop me Now dei Queen e Sarafine si è cimentata con i Beatles. Secondo Ambra la cantante di Fedez è stata perfetta, i Sickteens hanno convinto tutti nonostante non fossero d’accordo con l’assegnazione di Morgan, troppo presto per giudicare gli Astromare visto che sono stati catapultati sul palco dopo il ripescaggio. Ha diviso invece i giudici Settembre, a Morgan è piaciuto ma l’assegnazione è stata troppo nella loro comfort zone e anche Ambra vorrebbe vederli in altre vesti. Matteo Alieno ha la speranza di sfondare dopo il talent II Morgan, perché a suo dire ha stile. È uscita dal secondo live di X Factor 2023 Asia eliminata dal pubblico dopo il tilt dei giudici che non hanno saputo scegliere tra lei e Gaetano De Caro. Ambra e Dargen avevano salvato Gaetano, Fedez e Morgan avevano puntato su Asia. La rapper ha portato sul palco Bang Bang di Ariana Grande, il 17enne pugliese in una clip perché minorenne ha interpretato It’s a Man’s Man’s Man’s World di James Brown. Nonostante ieri sera X Factor sia stata eliminata Asia, per lei ci sono stati solo complimenti In particolare quelli del suo giudice punto Fedez si è preso la responsabilità di questa eliminazione, convinto che la cantante sia andata al ballottaggio finale perché il brano portato al secondo live non era giusto per lei. Prosegue la gara per i SickTeens, SARAFINE, Matteo Alieno, gli Astromare, SETTEMBRE

