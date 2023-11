Grande Fratello ieri sera 2 novembre chi è uscito percentuali: nomination

Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello 2 novembre: percentuali alte per Beatrice. Mughini fa incetta di nomination

Una puntata frenetica e a dir poco vuota di contenuti importanti quella del Grande Fratello di ieri sera 2 novembre. La prima soddisfazione per i telespettatori arriva all’inizio diretta con il conduttore Alfonso Signorini che bacchetta i concorrenti per non creare dinamiche In particolare Paolo per il suo atteggiamento nei confronti di Letizia, un po’ privo di forte personalità, e Ciro perché in crisi da troppo tempo con la voglia di uscire. A dare il là era stata già nelle scorse ore Fiordaliso che, inciuciando con Beatrice, si era lasciata andare a commenti, molto sinceri, nei confronti dei giovani della Casa in cui non si riconosce perché troppo mosci. Si è affrontato poi il discorso storia d’amore tra Beatrice e Garibaldi, con la Luzzi che ha visto altre clip del calabrese in cui la definisce una stupida e che, se uscito, avrebbe pagato per farla eliminare. Manco a dirlo non ci sono le basi per una riconciliazione, mentre, anche se in maniera molto pacata, è nata una forte simpatia tra l’attrice di Vivere e Massimiliano Varrese. Le percentuali del televoto del Grande Fratello di ieri sera 2 novembre premia ancora una volta Beatrice con il 58% dei voti, mentre chi è uscito è Alex con l’11%, seconda Fiordaliso con il 15%, a seguire Giselda con il 14%. Blocco fotocopia della scorsa settimana per Mirko che ha visto alcuni post social della sua ex Greta Rossetti che si è definita schifata dalle parole del suo fidanzato (Brunetti ha detto che non capisce perché lei non voglia tornare con lui e forse il motivo è che non è innamorata). Il concorrente di Temptation Island ha dichiarato ancora una volta il suo amore per Greta. Tre le sorprese, di cui una saltata, lettera a Bea di sua madre, ieri sera nella puntata del 2 novembre del Grande Fratello: una a Giselda con Mauro Corona, una a Rosy Chin con gli auguri della sua famiglia e la più importante a Ciro con l’arrivo in Casa della sua fidanzata Federica.

Grande Fratello 2 novembre chi è stato nominato

I preferiti della casa sono sempre i soliti Paolo e Anita con Fiordaliso, mentre questa volta ci sarà Buonamici accoglie il consiglio di Alfonso Signorini e rende immuni Beatrice e Grecia. L’obiettivo era quello di vedere come i finti equilibri del gruppo potessero crollare davanti alle nomination, ma bisognerà aspettare le prossime puntate visto che è stata presa la palla al balzo delle affermazioni di Mughini nei confronti di Angelica, una battutaccia sul suo essere troppo provocante, anche nel modo di ballare “da poco di buono” ad Halloween. Così il gruppo si è messo d’accordo e questa motivazione viene utilizzata da Anita, Fiordaliso, Giselda, Giuseppe, Alex, Massimiliano, Rosy Chin, Ciro, Jill Cooper, Mirko, Paolo, Vittorio. A sorpresa, però, l’unica a non votare Mughini per l’offesa a se stessa di cui soffre moltissimo è Angelica che nomina Garibaldi. Per la Baraldi il calabrese sta giocando. Beatrice e Grecia invece non ci sono messe d’accordo e hanno votato l’una Angelica perché non fa nulla nella casa, l’altra Garibaldi perché falso nei confronti della sua amica Bea, stessa nomination di Vittorio e soprattutto di Massimiliano Varrese stizzito dalla gelosia di Giuseppe. Giampiero Mughini non ci sta, definisce la sua battutaccia semplicemente un’esternazione ironica e si sente offeso da chi ha caricato di un significato che va oltre uno scherzo con una cara amica quanto detto ad Angelica (significa che zo****a in questo caso non era di certo per insultarla). Sono in nomination nella puntata di ieri sera 2 novembre Alex per aver perso al televoto con Beatrice, Mughini con 11 voti, Angelica e Giselda con uno e Garibaldi con quattro. In difesa del giornalista la Luzzi che gli ricorda che aveva già chiarito con Angelica e che è strano che la ragazza non lo abbia difeso in puntata.

