Tale e Quale Show 2023 classifica generale ultima puntata con punti

Tale e Quale Show 2023 la classifica generale prima dell’ultima puntata di stasera. Chi sarà il vincitore secondo i voti della giuria prima della finale

Con la classica generale dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2023 si chiude un capitolo in attesa della proclamazione del vincitore di un edizione mai così combattuta. Un tempo a dominare senza suspense erano i Gemelli di Guidonia o Antonino Spadaccino, questa volta è una sfida a due tra Gaudiano e Lorenzo Licitra con a insidiare Jasmine Rotolo. Una puntata decisiva anche per la qualificazione alla trasmissione che andrà in onda venerdì prossimo, l’ormai celebre “Torneo dei Campioni”. Nel dettaglio la classifica generale vede primo posto c’è Luca Gaudiano con 387 punti, apparso fin qui il più continuo e bravo, premiato sempre con voti altissimi dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, a cui si aggiunge un ospite nuovo ogni puntata, in genere imitatore a vestire i panni di un personaggio famoso. Alle spalle di Gaudiano c’è un altro volto che ha entusiasmato il pubblico di Tale e Quale; ci riferiamo a Lorenzo Licitra, secondo con solo 17 punti di distacco a 365; sul gradino più basso del podio la prima donna del lotto, Jasmine Rotolo che vanta ben 344 punti. Sono di fatto irraggiungibili dagli altri concorrenti, di fatto già certi del “passaggio del turno” alla puntata di venerdì prossimo; è facile immaginare come la vittoria della puntata, però, se la giocheranno Gaudiano e Licitra visti i distacchi. Staccata dai tre del podio Ilaria Mongiovì; l’attrice teatrale ha collezionato 326 punti e sembra abbastanza sicura di qualificarsi alla prossima puntata, anche perché Ginevra Lamborghini, quinta, ha 289 punti, un distacco davvero importante. Nella seconda parte della classifica troviamo Alex Belli con 262 punti che precede Pamela Prati, ferma a quota 239, otto lunghezze di vantaggio su Jo Squillo (213). La cantante anticipa di un’incollatura Maria Teresa Ruta (230 punti) tornata settimana scorsa dopo l’infortunio. Chi, invece, ha abbandonato il programma per ko già da una settimana è Scialpi. La classifica è chiusa, manco a dirlo, da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che hanno raccolto 162 punti, “abbonati” ai 5 punti che spettano all’ultimo classificato di puntata. Il duo comico, però, lo vedremo ugualmente protagonista venerdì prossimo anche nel “torneo dei Campioni” grazie alla “deroga” concessa loro da Carlo Conti in persona. D’altronde i due non potevano certo mancare.

LEGGI ANCHE: Tale e Quale Show 2023 chi è Gaudiano: un lutto pesante

Tale e quale imitazioni stasera 3 novembre

Ma quali saranno le imitazioni che metteranno alla prova i 10 concorrenti nell’ultima ed attesissima puntata? Gaudiano, leader della classifica, dovrà difendere il primo posto imitando Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, mentre Licitra proverà a scalzarlo con Andrea Bocelli, un compito davvero arduo per il cantante. Tutt’altro che facile anche Chaka Khan, il personaggio che dovrà essere imitato da Jasmine Rotolo, terza nella classifica generale. Arduo anche il compito che spetterà ad Ilaria Mongiovì; l’attrice dovrà infatti imitare la grandissima Liza Minnelli, un’icona della musica. Star internazionali a “Tale e Quale Show” del calibro di Jennifer Lopez e Ricky Martin che dovranno essere imitati, rispettivamente, da Jo Squillo ed Alex Belli. Non mancheranno, ovviamente, artisti italiani che hanno scritto pagine importanti della nostra musica come Ornella Vanoni, interpretata da Maria Teresa Ruta e Loredana Bertè a cui Pamela Prati darà il volto. Ginevra Lamborghini invece dovrà imitare Malika Ayane, artista decisamente contemporanea e molto amata. Ed i “ripetenti” Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli? Risate assicurate perché a loro toccherà imitare nientemeno che le Spice Girls. E grande curiosità c’è soprattutto in chi accompagnerà i due comici. Imitazioni alla mano di stasera nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2023 sembra avvantaggiato per la vittoria della singola puntata Lorenzo licitra, ex tenue che dovrà interpretare appunto Andrea Bocelli.

Copyright Image: ABContents